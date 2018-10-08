Для противостояния кризисам важно доверие между странами – Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что для совместного противостояния кризисам в мире важно повышение взаимного доверия между странами. Об этом он заявил в понедельник после торжественной церемонии вручения ему верительных грамот.

Послы Словакии, Испании, Китая, Евросоюза и Израиля в понедельник вручили главе республики верительные грамоты.

«В системе международных отношений происходят кардинальные изменения. Мы переживаем, что происходят такие турбулентные ситуации. Недавно на очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН, походившей в Нью-Йорке, было заметно усиление кризиса доверия между отдельными странами», - сказал Назарбаев.

Он подчеркнул, что Казахстан проводит многовекторную и сбалансированную внешнюю политику.

«Если не будет взаимного доверия, мы знаем, что мы не сможем противостоять каким-либо кризисам», - заявил Назарбаев.