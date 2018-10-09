Мир за ночь 8-9 октября 2018 года

Миллионам египтян грозит штраф за неявку на выборы президента в марте этого года, в Венесуэле подозреваемый в покушении на президента оппозиционный политик покончил с собой, Токио сократил на $4,3 млрд расходы на подготовку к Олимпиаде 2020 года, а Бельгия создаст фонд для борьбы с «иностранными пропагандистами». Тем временем Google+ закрывают из-за низкой популярности и утечек данных пользователей, Facebook представила свой первый гаджет, а клиенты AliExpress стали жертвами кибермошенников.

Национальная избирательная комиссия Египта после завершения подготовки передаст списки избирателей, не проголосовавших на выборах президента в марте этого года, в генеральную прокуратуру для последующего взыскания штрафа в размере 500 египетских фунтов ($28) с каждого не пришедшего на избирательный участок без уважительной причины, сообщает «РИА Новости». По информации избирательной комиссии, на выборы не явились 34 млн 823 тыс. избирателей из почти 60 млн, внесенных в списки. Таким образом явка составила чуть более 41%. Действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси получил на выборах главы государства 97% голосов – за него проголосовали около 22 млн голосов избирателей.

Венесуэльский оппозиционный политик Фернандо Альбан Салазар, подозреваемый в покушении на президента Николаса Мадуро, в понедельник совершил самоубийство после того, как его доставили в штаб-квартиру Боливарианской службы национальной разведки, сообщает ТАСС. Как уточнил генеральный прокурор республики Тарек Вильям Сааб, оппозиционер попросил отпустить его в ванную комнату, и, придя туда, покончил с собой. Генпрокуратура назначила двух национальных прокуроров для проведения расследования и установления причин случившегося. В понедельник погибший должен был предстать на судебном заседании. Покушение на главу государства с использованием беспилотников с грузом взрывчатки было совершена 4 августа в ходе его выступления на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Президент и члены высшего руководства Венесуэлы остались невредимы. Число причастных к неудавшемуся покушению составляет несколько десятков человек.

Генеральный директор «Токио-2020» Тосиро Муто на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Буэнос-Айресе заявил, что городу в общей сложности удалось сократить расходы на подготовку к летним Олимпийским и Паралимпийским играм на $4,3 млрд, сообщает ТАСС. На сегодня бюджет Игр равен $12,6 млрд. «Сокращения бюджета удалось добиться благодаря исключению расходов на строительство дополнительных объектов. Также мы решили отказаться от проведения дополнительных тестовых мероприятий, мы проведем лишь только те мероприятия, которые обязательно должны быть организованы при подготовке к Играм», - рассказал Муто. Олимпийские игры в Токио в 2020 году пройдут с 24 июля по 9 августа.

Власти Бельгии в преддверии выборов в федеральный парламент намерены создать специальный фонд для финансирования проектов по выявлению «ложных новостей» в информационном пространстве, пишет газета «Известия». Как заявил вице-премьер федерального правительства Александр де Кроо, создание фонда намечено на начало 2019 года, он будет отвечать за финансирование проектов и инициатив, направленных на раскрытие организаций, выполняющих публикации в интернете, а также в работе по выявлению прозрачности источников. Он заявил, что этот фонд имеет большое значение в контексте европейских выборов, так как иностранные пропагандисты якобы пытаются помешать демократическим дебатам в Бельгии.

Google принял решение отказаться от проекта по развитию собственной соцсети – Google+ будет закрыта из-за низкой популярности и обнаруженной уязвимости, которая могла привести к масштабной утечке данных пользователей, пишет РБК. Участникам соцсети будет дано время для переноса данных на другие платформы. Окончательно пользовательская версия Google+ прекратит функционирование к августу 2019 года. Уязвимость в системе, которая позволяла сторонним приложениям получить доступ к скрытым личным данным пользователей, существовала с 2015 по 2018 год и была обнаружена и ликвидирована лишь в ходе мартовского исследования безопасности. По оценкам Google, утечка данных могла произойти из аккаунтов 500 тыс. пользователей.

Компания Facebook представила линейку гаджетов Portal и Portal+, которые предназначены для видеозвонков с помощью приложения Messenger, сообщает газета «Известия». Устройства оснащены смарт-экранами, которые могут определять количество людей в помещении, во время видеовызовов фокусировать камеру на лицах тех, кто разговаривает, также устройства способны увеличивать громкость голоса говорящего в случае, если человек перемещается по комнате. Гаджеты также могут выступать в виде умных фоторамок, показывать погоду и заказывать товары. Приобрести Portal пока можно только в США по цене $199 и $349 соответственно.

Клиенты AliExpress стали жертвами кибермошенников, рассылающих письма, которые ведут в поддельные интернет-магазины, сообщает РБК. Как рассказал специалист Dr.Web Александр Вураско, это классическая фишинговая рассылка, с помощью которой пользователя переводят не на тот ресурс. Злоумышленники таким образом могут похитить данные карты. «Такое письмо может вести на сайт магазина, похожего на AliExpress, чтобы украсть логин и пароль. Могут переадресовать в другой магазин, в котором будет совершена покупка, и придет некачественный товар или вообще ничего не придет», - пояснил он, добавив, что адресное обращение к пользователю может быть связано с кражей базы данных из кешбэк-сервиса. Вураско отметил, что такая схема мошенничества известна давно, но с клиентами AliExpress такой случай произошел впервые.