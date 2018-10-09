Правительство определило план реализации послания президента

Во вторник в ходе заседания правительства кабинет министров определил план реализации послания президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана. Всего план в себя включает шесть ключевых задач, среди которых рост доходов населения, повышение качества жизни, создание комфортной среды для проживания и другие, рассказал министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

«По первой задаче «Рост доходов населения». Глава государства в своем послании уделил большое внимание благосостоянию казахстанцев. В рамках первой задачи предусмотрено 28 мероприятий, направленных на повышение доходов и качества жизни казахстанцев, создание новых рабочих мест. В числе самых важных для казахстанцев мер – это повышение размера минимальной заработной платы с 1 января 2019 года в 1,5 раза», - напомнил министр.

В этой связи для защиты доходов населения в законодательство будут внесены изменения для обеспечения прозрачности механизма тарифообразования, использования средств потребителей коммунальных услуг.

«С целью эффективной поддержки бизнеса будет продолжена программа «Дорожная карта бизнеса» до 2025 года, принята госпрограмма индустриально-инновационного развития до 2025 года. Также в феврале будущего года будет утверждена государственная программа развития туристской отрасли», - рассказал Сулейменов.

По его мнению, реализация вышеуказанных программ и мер «будет способствовать экономическому росту, а значит, обеспечит рост благосостояния наших граждан».

В рамках второй задачи «Повышение качества жизни» предусмотрены 24 мероприятия, которые охватывают две сферы – образование и здравоохранение. В частности, будут внесены изменения в государственные программы развития образования и науки и развития здравоохранения, предусматривающих доведение в течение 5 лет расходов на образование, науку и здравоохранение до 10% к ВВП в 2023 году.

«В сфере образования предусмотрены меры, направленные на повышение качества дошкольного, среднего и высшего образования. Для стимулирования учителей и работников дошкольных организаций в следующем году будет разработан закон «О статусе педагога». В целях устранения дефицита ученических мест и решения проблемы с трехсменными школами в конце текущего года будет начато строительство школ в регионах. Продолжится внедрение в средних школах системы и методики обучения Назарбаев интеллектуальных школ», - отметил Сулейменов.

Более того, по опыту АОО «Назарбаев Университет» получит развитие партнерство казахстанских вузов с ведущими университетами мира с привлечением иностранных специалистов в качестве топ-менеджеров. Также будет создан новый региональный вуз.

Что касается сферы здравоохранения, для повышения качества медицинских услуг с 1 января 2019 года все поликлиники и больницы перейдут на безбумажное, цифровое ведение медицинской документации, напомнил министр. В текущем году в Астане будет начато строительство Национального научного онкологического центра, оснащенного «самым современным оборудованием».

«Предусмотрено поэтапное повышение заработной платы на 20% участковым медработникам, внедрившим новые подходы управления заболеваниями. Будут проведены подготовительные мероприятия по строительству 100 физкультурно-оздоровительных комплексов в населенных пунктах, наиболее остро нуждающихся в развитии инфраструктуры для занятия физкультурой и спортом», - продолжил рассказывать министр.

Для защиты населения от некачественных и опасных для здоровья и жизни товаров и услуг будет создан комитет по контролю качества и безопасности товаров и услуг (лекарственных средств, питьевой воде, детских товаров и т.д.).

По третьей задаче «Создание комфортной среды проживания» предусмотрено 22 мероприятия, направленных на улучшение жилищных условий, комфортного и безопасного проживания в любом населенном пункте страны.

Для формирования рациональной территориальной организации страны будет принята прогнозная схема территориально-пространственного развития страны до 2030 года, которая станет новой картой управляемой урбанизации страны.

«Для качественной реализации прогнозной схемы в следующем году будет принята «Программа развития регионов до 2025 года» с указанием конкретных мероприятий, проектов и объемов финансирования. Для развития транспортной инфраструктуры, коммунального и жилищного строительства будут продолжены реализация госпрограмм «Нұрлы жол» и «Нұрлы жер» до 2025 года», - подчеркнул министр.

Для коренного улучшения работы правоохранительных органов и обеспечения безопасности граждан будет принята «Дорожная карта» по модернизации органов внутренних дел, предусматривающая внедрение нового современного формата работы с населением, обеспечение системами мониторинга общественной безопасности. Будет продолжена дальнейшая модернизация судебной системы через внедрение современных форматов работы судов и передовых электронных сервисов, сокращение излишней судебной процедуры.

По четвертому направлению «Государственный аппарат, ориентированный на потребности граждан» предусмотрено 19 мероприятий.

«Законодательно будет ускорена оптимизация и автоматизация государственных услуг, обеспечен перевод государственных услуг в электронный формат в 2019 году до 80%, а в 2020 году до 90%. В целях сокращения дистанции между государством и обществом будет разработана программа «Руководитель новой формации», предусматривающая разъяснение людям конкретных мер и результатов государственной политики. Также предусмотрено внесение изменений и дополнений в законодательство, предусматривающих усиление финансовой дисциплины и повышение эффективности использования бюджетных средств и активов государства», - проинформировал Сулейменов.

В рамках пятой задачи «Эффективная внешняя политика» будут приняты меры по адаптации внешней политики к современным условиям и продвижению национальных интересов на принципах прагматизма. И по последней, шестой задаче «Сопричастность каждого казахстанца процессам преобразований в стране» предусмотрено 6 мероприятий.

«Будут внесены изменения и дополнения в программу «Рухани жаңғыру», предусматривающие новое содержание и направления. В рамках объявленного Года молодежи будет принят план мероприятий по его реализации, предусматривающий меры по поддержке всех категорий молодежи. В целях формирования и продвижения идеологии эффективного труда в сельской местности в рамках Программы модернизации общественного сознания «Рухани жаңғыру» будет предусмотрен запуск спецпроекта «Ауыл – ел бесігі». Для усиления роли военно-патриотического воспитания в школах будет создано детско-юношеское объединение «Сарбаз», - заключил Сулейменов.

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