Послание Назарбаева: минимальная зарплата, «честный и порядочный» Касымов и налоговая амнистия

Президент Нурсултан Назарбаев выступил с ежегодным посланием народу Казахстана, традиционно посвященном социально-экономическим вопросам и повышению благосостояния граждан. Среди прочего он поручил повысить размер минимальной заработной платы, реформировать ЖКХ, поддержать отечественных производителей и провести налоговую амнистию для малого и среднего бизнеса. Помимо этих вопросов, занявших большую часть послания, он коснулся темы реформирования МВД (поручил действующему министру начать реформы со следующего года).

Минимальная заработная плата, которая не будет привязана к прожиточному минимуму

Первый пункт послания – повышение минимальной зарплаты (МЗП). «Поручаю правительству с 1 января 2019 года повысить минимальную заработную плату в 1,5 раза с 28 до 42 тыс. тенге. Это будет реальной помощью для каждого казахстанца», - сказал Назарбаев.

Он заявил, что в результате этого увеличатся зарплаты 1,3 млн человек, работающих во всех отраслях экономики, в том числе бюджетников, «чьи зарплаты вырастут в среднем на 35%».

«Это учителя, врачи, правоохранительные органы, оборона и так далее. На эти цели из республиканского бюджета на 2019-2021 годы выделить 96 млрд тенге ежегодно. При рассмотрении бюджета, я думаю, парламент это учтет», - заявил Назарбаев, подчеркнув, что МЗП теперь не будет привязана к прожиточному минимуму.

Деньги ЖКХ, расходуемые неизвестно как

В этой сфере, считает президент, главной проблемой является непрозрачность. В частности это касается регулирования естественных монополий, тарифообразования и расходования собранных с потребителей средств. Назарбаев заявил, что рост тарифов происходит несмотря на то, что «ЖКХ собирает деньги и никто не знает как они расходуются».

«Почему [так происходит]? Нет объективных причин, то есть мы не контролируем, не смотрим, должно быть прозрачно – сколько собрано денег, куда они израсходованы, какие получили результаты. Это вопрос акимам. Активный мониторинг, контроль инвестиционных обязательств монополистов. Если ты монополист, ты должен инвестировать. Правительству надо до нового года разобраться в этом вопросе. Реформировать работу антимонопольного ведомства, значительно усилить функции по защите конкуренции и людям доложить, что сделано, чтобы не было безобразия в ЖКХ», - поручил президент.

Поддержка казахстанских производителей

Эту тему Назарбаев поднимал неоднократно, в очередном послании он также уделил ей заметное внимание. Заявив, что «богатые стали казахстанцы, не смотрят уже на цены», он в то же время подчеркнул, что отечественные предприниматели вполне могут выпускать товары народного потребления, например, костюмы, которые он надевал и надевает, и которые в 10 раз дешевле иностранных аналогов. «Нам пора заняться товарами народного потребления, вы посмотрите, если сейчас у вас иностранные все одежды на вас сидящих забрать, вы голые будете здесь сидеть», - обратился Назарбаев к членам правительства, находившимся в зале.

Экспортоориентированная индустриализация должна стать центральным элементом экономической политики, а «торговой политике Казахстана нужно придать проактивный характер, направленный на продвижение наших товаров на региональные и мировые рынки».

Для этого необходимо активнее защищать казахстанский бизнес на иностранных рынках, как это делают белорусы и кыргызы, а не наши чиновники, которые, по словам президента, «молчат, ни с кем не спорят, потому что привыкли, что только высшее руководство с кем-то спорит».

«Каждый должен выполнять свою обязанность и защищать наш бизнес, и в прохождении его на другие рынки вокруг нас и в третьи страны, это важно не только с точки зрения реализации экспортного потенциала, но и как мера по насыщению внутреннего рынка отечественными товарами», - подчеркнул Назарбаев.

«Поручаю правительству на поддержку обрабатывающей промышленности и не сырьевого экспорта в течение трех следующих лет направить дополнительно 500 млрд тенге. Нацбанку для решения задачи доступного кредитования приоритетных проектов поручаю предоставить долгосрочную тенговую ликвидность банкам в размере не менее 600 млрд тенге. Но правительство и Нацбанк должны проводить эти день под жестким контролем. И эти долгосрочные кредиты должны идти Бакытжан Абдирович, на те объекты которые мы укажем Вот это сделайте нам очень важно», - сказал Назарбаев.

Чистый лист для МСБ

Назарбаев считает, что МСБ необходимо начать работать с чистого листа, поэтому «нужно повысить защиту бизнеса от неправомерного административного давления, угроз уголовного преследования». В связи с этим с 1 января 2019 года он поручил приступить к проведению налоговой амнистии.

«Сегодня руководители боятся подписывать документ, завтра придут - за жабры возьмут. Еще и пугают вот этим. Понимаете? Я поручаю комитету национальной безопасности ловить таких чиновников и прямо заводить уголовные дела, - заявил Назарбаев под бурные аплодисменты зала. - Кто ему позволил? Поэтому надо реорганизовать службу экономических расследований, передав функции в комитет финансового мониторинга, основной задачей которого должна стать борьба с теневой экономикой. Мы должны идти к безналичной экономике. Именно там, где идет наличность, там и идут взятки, там и идут нарушения и экономика находится в тени, не платят налоги, ни в пенсионные, и в социальные фонды. Правительству надо принять действенные меры по сокращению теневого оборота в экономике как минимум на 40% за три года».

Кроме того, в рамках поддержки казахстанского бизнеса он поручил продлить программу «Дорожная карта бизнеса» до 2025 года. Для ее реализации он поручил «дополнительно предусмотреть не менее 30 млрд тенге ежегодно».

Санитарная помощь на селе, онкоцентр и лазерный нож

Обращаясь к народу, Назарбаев заявил, что, разговаривая с людьми, убедился, что основные вопросы, волнующие казахстанцев – это ЖКХ, образование и медицина. Говоря о последнем, он коснулся доступности первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), в первую очередь на селе. Он поручил выделить из республиканского бюджета 5 млрд тенге, чтобы с 1 января 2019 года поэтапно повысить заплату на 20% участковым медработникам, внедряющим новые подходы управления заболеваниями».

Также в Астане должны будут построить онкоцентр. «В следующем году надо наконец приступить к строительству национального научного онкологического центра в Астане. Я два года долблю всем: «Давайте начнем, давайте начнем», пока кулаком по столу не ударил и не заставил, не чесались. В этом году нужно заложить фундамент и поставить на самое лучшее на свете оборудование», - сказал Назарбаев, добавив, что там будут томотерапия, протонотерапия, точечное лечение и лазерный нож.

Полиция как помощник, а не палка. «Честный и порядочный» Касымов

«Полиция должна быть помощником для человека, а не палкой для наказания», - заметил Назарбаев, выразив уважение действующему министру внутренних дел, чью отставку требовали и ждали многие казахстанцы во второй половине лета, после убийства Дениса Тена. В частности, Назарбаев заявил, что Касымов честный и порядочный человек. В связи с этим Назарбаев уверен, что Касымов, возглавляющий МВД с 2011 года, сам может предложить идеи для реформирования МВД.

«У нас уже есть программы, да. Надо принять дорожную карту по реорганизации органов внутренних дел. Старт надо дать в 2019 году. В мире есть опыт, я вас уже направлял и в Германию, и в Штаты, посмотрите, как они работают, на улицах не стоят, не берут взятки», - сказал Назарбаев.

У нас же полицейский «на себя работает, а на не на людей».

«Никто ему не говорит как он должен работать, просто поставили и все», - обратился президент к главе МВД Касымову. — Ты должен предложить, а не кто-нибудь, ты генерал, ты министр. Вместе с аппаратом и Советом безопасности предложите мне новую структуру, новые пути. С другой стороны, сокращение не является самоцелью, нам нельзя ослабить общественный порядок».

Кроме того, по его мнению, в реформе полиции может помочь оптимизация профильных учебных заведений: «У вас много учебных заведений – 12-15, из них надо оставить пять. Все сэкономленные средства надо направить на повышение зарплаты полицейского и решения их жилищных и иных социальных вопросов. У нас сколько юристов выпускников ходит? Надо их взять… Полицейская академия на западе за 6 месяцев готовит полицейского, учит простым приемам, законам, как обращаться с человеком, иди – работай, а у нас – 5 лет учим и кого выпускаем?! Надо дать хорошую зарплату этим юристам и пусть работают».

Верховенство права, о котором говорится каждый год

«Я говорю каждый раз, каждый год – верховенство права. Во-первых, надо продолжить внедрение современных форматов работы судов, передовых электронных сервисов. У нас ежегодно 4 млн наших граждан втянуты в судебное разбирательство, сколько сил и средств на это тратится. Должны быть сокращены излишние судебные процедуры, влекущие необоснованные затраты времени и ресурсов», - сказал Назарбаев.

Еще необходимо создать стимулы, чтобы в судьи шли лучшие юристы. Этого пока нет, там тоже мы все сделали, все, что необходимо для работы. В-третьих, необходимо понятная предсказуемая судебная практика, особенно при судебных спорах между бизнесом и госструктурами, а также исключения возможности неправомерного влияния судей. Знаете, в мире в суд идут, чтобы решить проблему, у нас в советское время не в суд обращались, а в обком партии, это был закон. (…) До сих пор пишут президенту, а должны ходить в суд, и в суде пройти объективные честные решения», - подчеркнул президент, добавив, что у нас этого нет, «потому что обращаются сверх головы судов».

Профессиональная диагностика и ориентация детей

«Нужно проводить профессиональную диагностику и ориентацию детей на более востребованные специальности», - считает Назарбаев. Это необходимо, уверен он, потому что это мировая практика, а «у нас этого нет».

Единым стандартом для казахстанских школ должны стать учебные заведения, носящие его имя, считает президент. «В системе среднего образования основные подходы определены, теперь нужно сконцентрироваться на их исполнении. Система обучения Назарбаев Интеллектуальных школ должна стать единым стандартом для государственных школ. Я имею ввиду методы и стандарты, которые там есть. Это будет окончательным решением череды бесконечных реформ школьного образования», - заявил Назарбаев.

Помимо этого она поручил улучшать качество дошкольного образования, потому что так «сейчас наука говорит».

«…основное мышление у ребенка складывается до шести лет, этим мы никогда не занимались, в этой сфере надо пересмотреть квалификационные требования, методы обучения, систему оплаты труда воспитателей и других работников детских учреждений. Минобразования совместно с акиматом в этом году надо разработать соответствующую дорожную карту. Ерлан (Сагадиев, министр образования и науки – V), это что, сложно так? Не сложно, так давай будем делать. Мы многое сделали, 95% детей ходит в детские сады, а теперь давай посмотрим качество: что там делается», - сказал президент.

Качество как стиль жизни, самосовершенствование как принцип

Так, по мнению президента, должны жить государственные служащие. «Многие из нас относятся к этой категории», - утешил Назарбаев собравшихся, добавив, что все же чиновникам «ближе к людям нужно быть». Необходима «постоянная обратная связь, живое обсуждение, разъяснение людям политик конкретных мер и результатов».

Поэтому он поручил руководству академии госуправления совместно с Назарбаев Университетом разработать программу «Руководитель новой формации» и создать спецкурсы переподготовки при назначении на руководящие должности. «Без прохождения этих курсов не назначать на должности. Важно привлечь профессионалов из частного сектора имеющих опыт работы в лучших зарубежных компаниях, обучившихся в лучших странах мира».

Качество гослужбы следует повысить и за счет перевода госуслуг в электронный формат, считает Назарбаев: «В 2019 году 80%, в 2020- 90% госуслуг должны быть переведены в электронный формат, чтобы каждый видел и знал, что есть что. Хватит, 27 лет погуляли, начальники позахватывали земли и ничего там не делают. Еще раз Кожамжарову поручаю посмотреть, даже внутри Астаны, хотят строить, нету, земля есть но чья-то, но чья или ищи. Тетя Маша, также завуалированно, но прокуратура на то и прокуратура, чтоб добраться до истины. Назови фамилию всему Казахстану кто за этим стоит, кто начальник, может здесь сидит где-то в этом зале. Я не против, если взял, используй эту землю. Также по аграрному сектору».

Помимо этого, президент посетовал на то, что количество длительный заседаний в госорганах, в том числе в правительстве. «В последнее время в разы выросло количество длительных заседаний, совещаний в Правительстве, госорганах. За год 100 суток на совещаниях сидят. Слушайте, вы не даёте работать. Я же подписал указ – в правительство будут ходить только во вторник. Все, не ходите. С утра заседания, после обеда встречи. В понедельник я принимаю. Четверг отчеты в парламенте. Давайте договоримся, то министры, то акимы, то их замы ходят здесь, в Акорде», - предложил он.

Что нужно для комфортной жизни?

Для этого, сказал президент, надо повышать доступность жилья. Сегодня мы успешно реализуем программу «Нурлы жер», давшую мощный импульс жилищному строительству, индивидуальному строительству, и вообще строительству. Начали новую масштабную социальную программу 7-20-25, которая повышает доступность жилищной ипотеки. Это же хорошая программа? Это позволяет, если в семье работает два человека, запросто взять эту ипотеку, оплатить и начинать платить по кредитам. Всего 7% ставка, остальное государство на себя берет. Первичная ставка была 50% стоимости жилья, теперь 20. Раньше было – возврати за 10 лет, теперь – 25. То есть, честно говоря, по сравнению – почти ничего. Но как это осуществляться будет? Вот что важно. На местах. До сих пор еще не запущена. Говорят, вот сказал президент. А где? Где? Сколько сейчас заявок есть. Кто знает?», - обратился Назарбаев к собравшимся.

Глава Нацбанка Дания Акишев рассказал, что одобрено более 2 тысяч заявок.

«Только 2000 одобрено. Что, нет желающих или условия такие? Что банки не могут найти? Вот давай разберемся. Объявлена программа, не работает. Ну что банкам нужно?», - возмутился президент.

Акишев, в свою очередь, заявил, что «два месяца всего прошло».

Назарбаев поручил увеличить строительство арендного жилья в крупных городах для социально-уязвимых слоев населения и помочь кредитами, потому что «у нас другой мир сейчас».

«…у нас рыночная экономика, государство бесплатно квартиру никому не дает. Можно помочь кредитами, можно помочь льготами, но нет таких квартир. У нас законов таких нет. У нас опять, мы участникам войны мы по 10 раз дали, детей, внуков, правнуков уже обеспечили. Ну ладно, участники войны. А всем остальным чего? Вот – кредитное жилье поселять надо. И никаких очередей на бесплатные квартиры быть нигде не должно. Они бесполезны просто. Никто не даст. Конечно, акимы выкручиваются, заставляют бизнес где-то оттянуть, квартиру забрать у кого-то, к крупному бизнесу обращаются – разве это дело?», - задался вопросом Назарбаев.