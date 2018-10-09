Более 300 школ Казахстана не обеспечены питьевой водой – Сагинтаев

На сегодняшний день в Казахстане остается 127 трехсменных школ, в 321 школе не организовано питание, 310 – не обеспечены питьевой водой, а в 527 школах вода привозная. Такие цифры во вторник в ходе заседания правительства озвучил премьер-министр Бакытжан Сагинтаев. В этой связи он поручил министру образования и науки Ерлану Сагадиеву совместно с местными исполнительными органами уделить особое внимание этому вопросу.

«Если посмотреть на справки, которые у нас есть, в стране у нас 127 трехсменных школ. Больше всего в Алматинской, Туркестанской, Акмолинской и Актюбинской областях. В 321 школе не организовано питание, 310 школ не обеспечено питьевой водой, в 527 школах привозная (вода – V). В том числе, в Костанайской области – 8, в Карагандинской области – 10. Есть проблема безбарьерной среды. Пандусы в зданиях установлены только на 16%, в четырех регионах нет типовых спортивных залов – в Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Жамбылской и Туркестанской областях», - перечислили Сагинтаев.

Говоря о строительстве новых школ, премьер напомнил, что на прошлой неделе правительство обсуждало послание главы государства. Тогда же говорили, что на эти цели заложены большие средства.

«2 млрд тенге, которые заложены, 100 млрд на 3 года собираемся (строить – V) по 39 школ, то есть 70-80 школ должно быть построено за 3 года. Мы должны использовать механизм подушевого финансирования и использовать этот механизм со стороны бизнеса. Большая просьба бизнесу использовать. По нововведениям, которые министерство вводит, которые вызывают озабоченность. В целом Минобразования и науки необходимо четко исполнить все поставленные задачи в общенациональном плане реализации послания главы государства», - подчеркнул Сагиндаев, отметив, что это должно быть сделано совместно с местными исполнительными органами.