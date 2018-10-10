Мир за ночь 9-10 октября 2018 года

Постпред США при ООН Никки Хейли уходит в отставку, в Перу открылось представительство по развитию сотрудничества с ЕЭК, США увеличили продажу вооружений иностранным государствам, в Турции призвали бизнес снизить цены на 10% из-за инфляции, а в Мексике открыли семь месторождений нефти. Тем временем в Боснии на НПЗ произошел взрыв, власти Таиланда запретили туристам ночевать на островах около Пхукета, а NASA планирует отправить роверы для изучения спутника Юпитера.

Постпред США при ООН Никки Хейли уходит в отставку, сообщает ТАСС. Как уточнил президент Дональд Трамп, она покинет свой пост в конце года. При этом он отметил, что Хейли проинформировала его «около полугода назад, что, возможно, в конце года, когда подойдет к концу двухлетний период, ей нужно будет взять небольшой перерыв». Американский лидер также подчеркнул, что надеется в будущем на возвращение Хейли в администрацию США в новой роли и пообещал выбрать нового постпреда США при ООН в течение двух-трех недель. При этом Трамп заявил, что претенденты на эту должность есть, но не назвал имен тех, кто рассматривается в качестве сменщика Хейли. Сама же Хейли на вопрос о причинах отставки заявила, что уходит не по личным причинам. «Я считаю, что для чиновников правительства очень важно понимать, когда наступает время уходить с поста», - сказала Хейли. Никки Хейли, занимавшая ранее пост губернатора штата Южная Каролина, была утверждена на посту постоянного представителя США при ООН всего через четыре дня после того, как Трамп вступил на пост президента 20 января 2017 года.

В Перу открылось представительство Международного предпринимательского совета по связям Латинской Америки с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), сообщает «РИА Новости». Как отметил президент Международного совета предпринимателей Мексики по взаимодействию с ЕЭК Америко Аляторре, такие представительства уже есть в Мексике, Доминиканской республике, Эквадоре, в процессе их запуск в Панаме, Колумбии, Никарагуа и на Кубе. «Мы продвигаемся к охвату такими представительствами всей Латинской Америки», - добавил он. Ранее мексиканские предприниматели открыли в Москве постоянный центр бизнеса и проведения выставок.

Объемы продаж США оружия и военной техники иностранным государствам увеличились в 2018 финансовом году (завершился 30 сентября) на 33% и составили $55,6 млрд, сообщает ТАСС. Ранее газета Defence News сообщала, что за этот финансовый год Госдепартамент утвердил свыше 70 контрактов на сумму $69,7 млрд. В прошлом финансовом году объем экспорта вооружений США составил $41,93 млрд, а объем одобренных Госдепартаментом сделок - $75,9 млрд. Разница между объемом одобренных контрактов и объемом экспорта может объясняться снижением цены на заключительной стадии переговоров, а также их незавершенностью на данный момент.

Глава Минфина Турции Берат Албайрак призвал бизнес снизить до конца года цены на товары и услуги на 10%. По его мнению, это поможет замедлить инфляцию, пишет РБК. Со своей стороны власти Турции не будут повышать цены на электроэнергию и газ, а также предоставят финансовую поддержку банкам, которые будут кредитовать такие предприятия, пообещал он. По словам Албайрака, это будет важным шагом в борьбе со «спекулятивным обрушением» лиры, которую с августа ведет правительство Турции. Министр подчеркнул, что бизнес не обязан следовать этой рекомендации, однако граждане Турции будут отдавать предпочтение тем магазинам, которые пойдут на этот шаг. Бизнес, который примет решение участвовать в этой кампании, будет использовать специальный логотип. Инициативу властей обещали поддержать Независимая ассоциация промышленников и предпринимателей Турции (MÜSIAD), турецкая ассоциация промышленности и бизнеса (TÜSİAD), Союз торговых палат и товарных бирж Турции (TOBB), а также целый ряд крупных торговых сетей, оперирующих в Турции — Carrefour, BIM, Shock, Migros и Metro. Из-за финансового кризиса в Турции инфляция за прошлый месяц достигла почти 25%​.

У берегов штата Табаско на юго-востоке Мексики обнаружены 7 месторождений углеводородов общим объемом 180 млн баррелей. Как отметил глава государственной нефтегазовой компании Pemex Карлос Тревиньо, на участке под названием Маник на шельфе Мексиканского залива расположены 2 месторождения, а на участке Мулач – 5, сообщает ТАСС. По оценкам Тревиньо, их разработка позволит довести объем добычи нефти на шести участках в заливе (с учетом четырех, обнаруженных ранее) во втором полугодии 2020 года до 210 тыс. баррелей в сутки. В августе этого года объем добычи Pemex составил 1,82 млн баррелей в сутки, что почти вдвое меньше показателей 2004 года, когда он находился на уровне в 3,4 млн баррелей.

В Боснии и Герцеговине в городе Брод произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе, после которого возник пожар, сообщает РБК. Возгорание локализовали, в больницу поступили восемь раненых. Взрыв ощутили также жители хорватского города Славонски-Брод, который находится на противоположном берегу реки Сава на границе с Боснией и Герцеговиной.

Департамент национальных парков и охраны природных ресурсов Таиланда запретил туристам с 11 октября ночевки на Симиланских островах, расположенных недалеко от Пхукета, сообщает «РИА Новости». При этом запрет касается как ночевок в гостиницах, находящихся на островах, так и на судах, оборудованных для ночлега и встающих на якорную стоянку вблизи островов. Исключение составят туристические суда, предназначенные для глубоководных погружений с аквалангами, но при этом им будет разрешена якорная стоянка вблизи островов не более четырех суток. Эти меры связаны с ухудшением экологической обстановки. В частности, речь идет о сохранении коралловых рифов и животного мира в прибрежных водах, которым наносится значительный вред. Ранее был продлен на неопределенный срок полный запрет на посещение пляжа Майя (Maya Beach) на одном из островов Пхи-Пхи неподалеку от Пхукета.

NASA планирует в перспективе отправить роверы для исследования спутника Юпитера Европы, сообщает ТАСС. Глава агентства Джим Брайденстайн, выступая перед студентами МГУ, отметил, что пока на данном этапе они сосредоточены на миссиях на Луну, но «Европа может быть следующим спутником, куда мы отправим роботов и роверов». Говоря о поиске жизни на Марсе, он отметил, что сейчас уже известно, что циклы там сочетаются с сезонами на этой планете, но это не значит, что там есть жизнь. «Однако это повышает возможность этого. Если мы сможем открыть жизнь в рамках нашей собственной Солнечной системы, это повлияет на дальнейшее изучение космоса. Кроме того, мы еще можем открыть жизнь вне нашей Солнечной системы», - сказал глава NASA.