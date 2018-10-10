Казахстан продолжит усилия по решению вопросов глобальной безопасности – Назарбаев

Казахстан продолжит прилагать усилия для решения вопросов, связанных с региональной и глобальной безопасностью, заявил в среду президент республики Нурсултан Назарбаев.

«Казахстан традиционно работает над восстановлением, укреплением доверия между государствами. Как известно, мы вносим свой посильный вклад в урегулирование сирийского конфликта, в том числе путем предоставления площадки для переговоров. Мы постоянно работаем над решением проблемы восточной Украины», - сказал Назарбаев на VI Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

По его словам, «при конфликте России и Турции Казахстан вмешался, чтобы наладить эти отношения».

«Мы готовы и дальше работать в этом направлении. Казахстан будет и впредь предлагать максимальные усилия по решению вопросов, связанных с региональной и глобальной безопасностью», - сказал Назарбаев.



