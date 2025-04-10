Казахстан всегда уверенно преодолевал все вызовы, заявил он
Токаев считает, что поводов для паники из-за тарифной политики США нет
фото пресс-службы президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с отечественными учеными прокомментировал нестабильную ситуацию на мировых рынках. Он считает, что Казахстану не стоит паниковать, хотя и следует предпринимать меры по ликвидации последствий этого экономического шторма для экономики.

«Текущие события в мире могут стать предвестником глобального экономического шторма. Многие эксперты заявляют, что мир находится на пороге одного из самых тяжелых кризисов за последние десятилетия. Вследствие начавшихся тарифных войн всех против всех происходит разрыв производственных и торговых цепочек, фиксируется падение рынков, наблюдается высокая волатильность цен на сырье. Это неизбежно скажется на всех странах, в том числе Казахстане», - сказал Токаев.

Президент добавил, что, несмотря на то что президент США Дональд Трамп приостановил введение повышенных пошлин для 75 стран на 90 дней и ввел на этот период 10%-ные пошлины, «тем не менее рынок очень нестабильный», поэтому правительство Казахстана занимается решением вопросов ликвидации последствий этого экономического шторма для экономики Казахстана.

«Но, уверен, поводов для паники нет. Мы всегда уверенно преодолевали все вызовы, фокусируя свои усилия на приоритетных направлениях», - уверен Токаев.

Он пообещал, что правительство продолжит «следовать повестке развития», а все приоритетные инфраструктурные проекты будут выполняться в полном объеме.

Токаев напомнил, что накануне поручил в срочном порядке завершить работу над планом действий правительства акиматов, чтобы не допустить снижения темпов роста и притока инвестиций. Глава государства считает, что в нынешних условиях за инвестиции будет борьба, и Казахстану «нужно находиться в очень хорошей форме».

«Мы должны быть готовы ко всем вариантам, действовать прагматично, уверенно. Кризисы, как вам известно, тем хороши, что наглядно показывают присутствие или отсутствие деловых качеств управленцев, а также рождают новые возможности. Это крайне важно для сохранения устойчивости национальной экономики и социальной стабильности в условиях радикальных внешних шоков», - заявил он.

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