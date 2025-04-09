Токаев потребовал ускорить разработку плана действий правительства в условиях кризиса

Президент Касым-Жомарт Токаев в среду вечером провел совещание с главами Национального банка, правительства и других госорганов совещание по ситуации в экономике после обвала мировых рынков и цен на нефть.

«Глава государства дал поручение в кратчайшие сроки завершить работу над планом действий правительства и местных исполнительных органов в условиях финансово-экономического кризиса с целью недопущения снижения темпов роста и объема привлекаемых инвестиций», - говорится в сообщении Акорды по итогам совещания.

В сообщении не упоминается причина обвала рынков, а именно введение президентом США Дональдом Трампом пошлин против почти всех стран мира, включая и Казахстан. Ни президент, ни премьер, ни глава Нацбанка с момента введения пошлин не комментировали действия новой американской администрации.

Мировые фондовые рынки падают на протяжении нескольких дней, вслед за ними ускорилось и падение цен на нефть, в среду впервые с 2021 года нефть Brent опускалась ниже $60 за баррель.

Президент подчеркнул, что, несмотря на крайне неблагоприятную конъюнктуру, объявленные им приоритеты экономического развития страны, включая крупные инфраструктурные проекты, цифровизацию и развитие искусственного интеллекта, модернизацию сельского хозяйства и транспортно-логистической сферы, будут реализованы.

В Акорде также сообщили, что на следующей недели Токаев проведет специальное совещание по этому вопросу.