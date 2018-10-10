Казахстан смог найти баланс между нацбезопасностью и защитой религиозных свобод – Назарбаев

Опыт республики по межконфессиональному согласию может быть полезен миру, считает он
Алия Иксанова, Астана, Vласть
Казахстану удалось найти баланс между обеспечением национальной безопасности и защитой религиозных свобод, считает президент республики Нурсултан Назарбаев.
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