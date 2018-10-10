Опыт республики по межконфессиональному согласию может быть полезен миру, считает он
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Казахстан смог найти баланс между нацбезопасностью и защитой религиозных свобод – Назарбаев
фото с сайта mam4.ru

Алия Иксанова, Астана, Vласть

Казахстану удалось найти баланс между обеспечением национальной безопасности и защитой религиозных свобод, считает президент республики Нурсултан Назарбаев.

«Несмотря на то, что большинство наших граждан считают себя мусульманами, это не мешает свободе всех других религий. Вы это можете увидеть, пройдя по нашей столице. Рядом стоят храмы различных религий, и люди спокойно ходят туда и молятся», - сказал Назарбаев на VI Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

Он отметил, что в Казахстане зарегистрировано более 3,5 тыс. религиозных субъектов, 18 различных конфессий.

«При таком многообразии мы смогли найти баланс между обеспечением национальной безопасности и защитой религиозных свобод. В нашей стране, по всеобщему признанию, удалось сформировать особую казахстанскую модель межконфессионального мира и согласия. Уверен, что опыт и практика Казахстана вполне применимы и в масштабах планеты», - сказал Назарбаев.

По его мнению, совместная работа сможет принести осязаемые результаты в деле обеспечения мира, прогресса, благополучия граждан многих стран.

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