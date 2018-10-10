Через него каждый верующий сможет обратиться к религиозным лидерам, отметил президент
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Назарбаев предложил создать информационный портал религиозных лидеров
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Алия Иксанова, Астана, Vласть

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил создать на базе Съезда мировых религий информационную площадку, которая будет способствовать формированию устойчивости к проявлениям религиозного радикализма. Через информационный портал каждый верующий сможет обратиться к религиозным лидерам.

«Мы должны использовать все преимущества новых технологий, чтобы вместе продвигать идеи мира и согласия на глобальном уровне. Для этого предполагается создать на базе нашего съезда информационный портал. Задача портала в том, чтобы помогать изучению и применению методов укрепления устойчивости к любым проявлениям религиозного радикализма, насилия в целом», - сказал Назарбаев в ходе VI Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

По словам президента, информационный портал может стать площадкой для работы с аудиторией верующих людей в глобальном формате. «Каждый верующий сможет обратиться с вопросом или предложением к лидерам религиозных организаций, конфессиональных течений и получить обратную связь», - сказал Назарбаев.

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