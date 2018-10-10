Назарбаев предложил создать информационный портал религиозных лидеров

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил создать на базе Съезда мировых религий информационную площадку, которая будет способствовать формированию устойчивости к проявлениям религиозного радикализма. Через информационный портал каждый верующий сможет обратиться к религиозным лидерам.

«Мы должны использовать все преимущества новых технологий, чтобы вместе продвигать идеи мира и согласия на глобальном уровне. Для этого предполагается создать на базе нашего съезда информационный портал. Задача портала в том, чтобы помогать изучению и применению методов укрепления устойчивости к любым проявлениям религиозного радикализма, насилия в целом», - сказал Назарбаев в ходе VI Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

По словам президента, информационный портал может стать площадкой для работы с аудиторией верующих людей в глобальном формате. «Каждый верующий сможет обратиться с вопросом или предложением к лидерам религиозных организаций, конфессиональных течений и получить обратную связь», - сказал Назарбаев.