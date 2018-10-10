Это первая премия Съезда лидеров мировых и традиционных религий
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Премию Съезда лидеров мировых религий получил Папский совет Ватикана
фото с сайта realt.onliner.by

Алия Иксанова, Астана, Vласть

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил, что первая премия Cъезда лидеров мировых и традиционных религий за вклад в межрелигиозный диалог присуждается Папскому совету Ватикана.

«Хотел бы проинформировать вас о принятом решении вручить первую премию съезда за вклад в межрелигиозный диалог Папскому совету Ватикана», - сказал Назарбаев в ходе VI Съезда лидеров мировых и традиционных религий, выразив благодарность Святому престолу за большую и полезную работу, за поддержку казахстанского форума.

Папский совет — центральное ведомство Римско-католической церкви по содействию межрелигиозному диалогу.

Напомним, Назарбаев предложил учредить почетный знак и премию «За вклад в развитие и укрепление духовного мира и согласия» в 2015 году.

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