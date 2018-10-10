Спустя 2 года назначен посол Кыргызстана в Казахстане

С 2016 года эта должность оставалась вакантной
Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении Жээенбека Кулубаева послом Кыргызской Республики в Республике Казахстан, сообщается на сайте президента КР.
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