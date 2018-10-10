С 2016 года эта должность оставалась вакантной
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Спустя 2 года назначен посол Кыргызстана в Казахстане
Фото с сайта dknews.kz

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении Жээенбека Кулубаева послом Кыргызской Республики в Республике Казахстан, сообщается на сайте президента КР.

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении Жээенбека Кулубаева послом в Казахстане, сообщается на сайте президента КР.

Ранее занимавший этот пост Эсенгул Омуралиев был освобожден от должности в апреле 2016 года. С тех пор эта должность оставалась вакантной. Временным поверенным в делах Кыргызстана в Казахстане был Кайнарбек Токтомушев.

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