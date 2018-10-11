По данным МСХ, экспортный потенциал мясного животноводства растет
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Казахстан с начала года экспортировал 10,5 тыс. тонн говядины
фото пресс-службы мсх рк

По данным министерства сельского хозяйства, Казахстан с начала года экспортировал 10,5 тыс. тонн говядины. Экспортный потенциал мясного животноводства республики растет.

«Экспортный потенциал мясного животноводства Республики Казахстан подтверждается ростом продукции, поставляемой отечественными компаниями за границу. Сначала года уже экспортировано 10,5 тыс. тонн говядины, профинансирован закуп 46,5 тыс. голов маточного КРС, на откормочные площадки сданы более 42 тыс. бычков», - сообщили в пресс-службе МСХ.

Также сообщается, что с откормочной площадки КХ «Жаке» в Карагандинской области в Узбекистан отправлено более 1 тыс. бычков.

Как отмечается, развитие мясного животноводства является одним из приоритетных направлений в рамках реализации поручений главы государства по увеличению производительности труда в АПК и экспорта переработанной сельхозпродукции как минимум в 2,5 раза.

«Показатель на 2018 год составляет 15 тысяч тонн», - уточнили в Минсельхозе.

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