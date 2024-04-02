Продукты в стабфондах не пострадали от паводков, заверяют в Минсельхозе

Информации по пострадавшим от паводков сельхозкультурам пока нет
В министерстве сельского хозяйства заверили, что в пострадавших от паводков Актюбинской, Павлодарской, Акмолинской, Карагандинской, Костанайской областях и области Абай 63,4 тыс. тонны продовольствия в стабфондах находятся в сухом месте, сообщается на сайте премьер-министра.
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