Продукты в стабфондах не пострадали от паводков, заверяют в Минсельхозе

В министерстве сельского хозяйства заверили, что в пострадавших от паводков Актюбинской, Павлодарской, Акмолинской, Карагандинской, Костанайской областях и области Абай 63,4 тыс. тонны продовольствия в стабфондах находятся в сухом месте, сообщается на сайте премьер-министра.

Вместе с тем в стабфондах других областей есть порядка 110 тыс. тонн продтоваров, они могут быть оперативно отгружены в пострадавшие регионы.

В то же время пока нет информации по пострадавшим от паводков сельхозкультурам (озимым, теплицам, огородам). Вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков на совещании в правительстве заверил, что если к началу посевной кампании «образуются вымоченные участки», то посевная площадь будет восстановлена за счет посева и диверсификации культур на паровых полях.

«Для фермеров регионов, где объявлен режим чрезвычайной ситуации, при подтверждении потерь предусмотрена пролонгация кредитов до 24 месяцев и субсидирование процентной ставки. В “Аграрной кредитной корпорации” этот механизм уже отработан, акиматам необходимо оперативно взять на учет тех, кто не сможет вовремя начать посевные работы из-за паводков или понес убытки», - добавил он.

В свою очередь вице-премьер Серик Жумангарин акцентировал внимание на максимально быстром восстановлении работы магазинов и торговых точек и разбронированию в необходимом объеме запасов продовольствия. «Продкорпорации» он поручил оперативно отработать вопросы обеспечения регионов кормами для сельскохозяйственных животных.