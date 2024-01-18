Инвестирующим более 500 млн тенге в разведение рыб в Казахстане будут давать водоемы без конкурса

Правительство Казахстана намерено создавать новые и расширять действующие производства в сфере аквакультуры. Для этого планируется предоставлять инвесторам водоемы международного и республиканского значения без конкурса в случае, если сумма инвестиций будет не менее 150 тыс. МРП. Кроме того, для анализа эффективности мер государственного стимулирования и факторов, влияющих на развитие аквакультуры в регионах, за счет бюджета привлекут консалтинговые компании и аналитические центры, сообщил в четверг в мажилисе в ходе презентации законопроекта «Об аквакультуре» и сопутствующих к нему поправок вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев.

«Намечено внедрение инструментов госполитики в области аквакультуры на основе оценки состояния ее развития, проводимой один раз в три года. Цель – анализ эффективности мер государственного стимулирования, правовых, экономических, экологических, финансовых и иных факторов, влияющих на развитие аквакультуры в региональном разрезе. Для этого планируется привлечение за счет бюджетных средств консалтинговых компаний и аналитических центров, а также общественных отраслевых союзов и ассоциации», - сказал Шарбиев.

По его словам, результаты оценки будут учитываться при разработке документов системы государственного планирования.

Кроме того, законопроектом предлагается внедрить информационную систему мониторинга, в которой будет содержаться оценка состояния развития аквакультуры, меры госстимулирования, сведения о паспортизации водоемов, результаты проведения конкурсов по закреплению водоемов, данные о реестре субъектов аквакультуры. Документ также предусматривает порядок предоставления водоемов для разведения рыб.

«Водоемы предлагается предоставлять на конкурсной основе посредством электронного портала способом аукционных торгов. Срок закрепления предлагается установить от 5 до 25 лет. При этом водоемы международного и республиканского значения для инвестпроектов в сфере аквакультуры предлагается предоставлять без проведения конкурса, если минимальная сумма инвестиций будет не менее 150 тысяч МРП, на сегодня это чуть более 500 млн тенге», - сообщил вице-министр.

Он добавил, что инвесторы должны будут предоставить бизнес-план и подтвердить наличие финансовых средств, а также взять обязательства по строительству производственных мощностей, увеличению объемов выращивания и импортозамещению.

Для развития аквакультуры законопроектом предусматриваются дополнительные меры господдержки – это субсидирование, льготное кредитование, специальный налоговый режим, обеспечение инженерно-коммуникационной инфраструктурой, научное сопровождение и стимулирование повышения производительности труда.

«Законопроектом предусмотрены четыре направления субсидирования, из которых на сегодня два действующие. Это повышение продуктивности и качества продукции аквакультуры, то есть субсидирование кормов для рыб, рыбопосадочного материала, лекарственных средств, содержание ремонтно-маточного стада, а также инвестсубсидий по возмещению части расходов на капитальные вложения и приобретения техники и оборудований», - сказал Шарбиев.

Кроме того, предусматривается два новых вида субсидий – это субсидирование стоимости услуг по подаче воды и субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании. Субсидии будут выдаваться через государственную информационную системуАПК.

Будет внедрен и государственный контроль в форме проверки и профилактического контроля с посещением и без посещения субъекта к. При этом госконтроль в отношении подразделений местных исполнительных органов будет в форме периодических, внеплановых проверок и дистанционного контроля.