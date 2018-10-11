Казахстан ратифицировал соглашение с Иорданией о сотрудничестве в ликвидации ЧС

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон «О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Иорданского Хашимитского Королевства о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», сообщила пресс-служба президента.

Соглашение было подписано в Астане 1 ноября 2017 года. Документ направлен на установление правовых основ сотрудничества компетентных органов правительств Казахстана и Иордании в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В частности, соглашением предусматривается оказание взаимной помощи при ликвидации чрезвычайных ситуаций, определяются формы сотрудничества, виды помощи, условия пресечения государственной границы и режим пребывания на территории государства, ввоз и вывоз снаряжения и спасательных средств, а также порядок возмещения ущерба.

Сотрудничество будет осуществляться посредством обмена информацией о прогнозировании, предупреждении и оценке окружающей среды, обмена опытом по оказанию первой медицинской помощи, проведения совместных конференций, семинаров и рабочих совещаний, а также подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области гражданской обороны.