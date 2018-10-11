В пяти областях Казахстана в выходные ожидается похолодание

В пяти областях Казахстана 13-14 октября ожидаются дожди с переходом в снег, усиление ветра и понижение температуры; объявлено штормовое предупреждение, сообщает РГП «Казгидромет».

«13-14 октября в Туркестанской, 14 октября в Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской областях ожидаются осадки, в горных районах сильные (дождь с переходом в снег). 13 октября в Жамбылской области ожидается ветер местами 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, на юго-западе 30 м/с и более. 14 октября понижение температуры воздуха днем до 5-10 тепла. 13 октября в Кызылординской области местами ожидается ветер 23-28 м/с, порывы 30 м/с и более», - говорится в штормовом предупреждении.

Кроме того, 12 октября в Жамбылской области ожидается ветер местами 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с. Местами туман. В Таразе также возможен ветер, днем порывы 15-20, временами 25 м/с.

Также штормовое предупреждение объявлено 12 октября в Западно-Казахстанской области: здесь местами ожидается туман, усиление ветра до 15-20 м/с. В Уральске 12 октября порывы ветра 18 м/с.