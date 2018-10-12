В Роскосмосе назвали непосредственную причину аварии «Союз-ФГ»

Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил в пятницу журналистам, что непосредственной причиной аварии ракеты «Союз-ФГ» стало столкновение элементов при разделении первой и второй ступеней носителя, сообщает ТАСС .

«Окончательных версий нет, но понятна непосредственная причина, связанная с тем, что произошло столкновение одного из боковых элементов, который является частью первой ступени. При разделении первой и второй ступеней произошло соприкосновение. Произошло отклонение от штатной траектории и, похоже, произошло разрушение нижней части второй ступени. Ракета прекратила нормальный полет, дальше автоматика отработана штатно», - сказал Крикалев.

По его информации, результаты работы госкомиссии по расследованию причин аварии будут известны к 20-м числам октября.

«Комиссия начала работу вчера. К 20-м числам октября уже должны быть получены результаты. Первые элементы конструкции, найденные в Казахстане, в степи, будут помогать анализировать, что произошло. После этого будут приняты необходимые меры и будут продолжены полеты», - сказал Крикалев, отметив, что все полеты на ракетах этого класса должны быть разрешены только после того, как будут установлены причины аварии.

Также по информации ТАСС, что «в связи с аварией прокуратурой комплекса «Байконур» организована проверка исполнения федерального законодательства». В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за подготовку ракетоносителя и организацию его запуска, а по результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, причастные к расследованию инцидента, сообщал: причина аварии связана с тем, что один из четырех боковых блоков первой ступени не отделился. Произойти это могло по одной из трех причин, каждую из которых внимательно изучит комиссия, созданная по порчению главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Первая связана «с отказом работы пирозамка бокового блока, вторая – с механическим повреждением его крепления», третья «теоретически может быть связана с автоматикой, не давшей команду на отстрел «боковушки», но она маловероятна».

Напомним, в четверг после старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с ТПК «Союза МС-10» с космодрома «Байконур» на 119 секунде полета произошла авария. На борту корабля, направлявшегося к МКС, находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. «Союз» приземлился в режиме баллистического спуска в 25 км от Жезказгана, экипаж перенес многократные нагрузки, но травм они не получили. Космонавты провели ночь под наблюдением врачей в Центральной медсанчасти №1 ФМБА в городе Байконур, сейчас их уже доставили в Москву.

Вечером того же дня в 40 км от Жезказгана был обнаружен фрагмент створки головного обтекателя, который изъят специалистами «Роскосмоса». Радиоактивная и химическая обстановка на месте падения в норме, жертв и пострадавших нет, сообщили в КЧС Казахстана.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил дело по ст. 216 УК (нарушение правил безопасности строительных работ, п​овлекших крупный ущерб).