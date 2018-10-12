Назарбаеву представили проект строительства онкоцентра в Астане

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов представил главе государства Нурсултану Назарбаеву проект строительства Национального научного онкологического центра в Астане, а президент АОО «Назарбаев Университет» Шигео Катсу – информацию о запуске Научно-лабораторного комплекса университета, сообщается на сайте Акорды.

По информации Биртанова, строительство онкологического центра будет начато уже в этом году. В новом медицинском учреждении будут использоваться передовые технологии диагностики и лечения раковых заболеваний, в том числе лазерная, лучевая, клеточно-иммунная терапия и другие современные методы.

Также президент Казахстана заслушал доклад о текущей деятельности «Назарбаев Университета» в контексте реализации отдельных направлений послания, в частности, Катсу рассказал о планах работы инновационного кластера и запуске Научно-лабораторного комплекса университета, а также о некоторых вопросах развития Назарбаев Интеллектуальных школ.

По итогам встречи Назарбаев дал ряд конкретных поручений.

Напомним, в ходе послания народу Казахстана 5 октября Назарбаев поручил приступить к строительству национального научного онкологического центра в Астане, распространить систему обучения Назарбаев Интеллектуальных школ на все государственные школы и предложил создать на базе Назарбаев Университета научно-исследовательский институт по разработке технологии искусственного интеллекта.