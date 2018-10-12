Назарбаеву представили проект строительства онкоцентра в Астане

В новом медучреждении будут использовать передовые технологии диагностики и лечения онкозаболеваний
Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов представил главе государства Нурсултану Назарбаеву проект строительства Национального научного онкологического центра в Астане, а президент АОО «Назарбаев Университет» Шигео Катсу – информацию о запуске Научно-лабораторного комплекса университета, сообщается на сайте Акорды.
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