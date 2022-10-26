​Связанные с Кулибаевым компании не смогли обжаловать отмену сделок купли-продажи участка Центра акушерства и гинекологии в Алматы

Суд отклонил апелляционную жалобу компаний, связанных с олигархом Тимуром Кулибаевым, по решению межрайонного экономического суда Алматы о признании недействительной серии сделок по продаже земельного участка на территории Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии, сообщил Власти Арман Сарсенбай, руководитель отдела правового обеспечения Департамента по управлению земельными ресурсами города Алматы.

«Городской суд Алматы оставил в силе решение от 13 июля. В удовлетворении апелляционной жалобы компаниям АО «Fincraft Resources», ТОО «КИПРОС», ТОО «Enterprise Development Group» было отказано», − рассказал Сарсенбай.

13 июля специализированный межрайонный экономический суд Алматы отменил все гражданско-правовые сделки по участку, принадлежавшему Центру акушерства и гинекологии, включая продажу участка конечному собственнику – ТОО «Enterprise Development Group», учредителями которого являются ТОО «Кипрос», принадлежащее Кулибаеву, а также его сын Алтай Аскар и бизнесмен Артур Арингазин. Истцом в этом процессе выступал департамент по управлению земельными ресурсами Алматы, а ответчиком − компании, связанные с Кулибаевым.

Городской суд Алматы отказал ответчикам, поскольку они не обжаловали результаты проверки, которую в 2021 году проводил Комитет по управлению земельными ресурсами.

По итогам этой проверки ведомство направило предписание в акимат, в котором говорилось, что первичное постановление экс-акима Алматы Виктора Храпунова об отчуждении земельного участка от территории Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии, подписанное в 2003 году, является недействительным. Это действие нарушает норму одной из статей Земельного кодекса, поскольку землепользователь не в праве отчуждать предоставленные ему земельные участки.

В случае обжалования результатов проверки стороной ответчика, Комитету потребуется повторно провести анализ постановления Храпунова.

С начала 2021 года жители Погрангородка в Алматы выступают против застройки элитными клубными домами примыкающей к их домам территории Института акушерства и гинекологии. В июне прошлого года, после нескольких протестов, Управление градостроительного контроля акимата Алматы приостановило архитектурно-планировочное задание застройщика.

В марте 2022 года апелляционная коллегия признала недействительным договор купли-продажи земельного участка, ранее принадлежавшего Научному центру акушерства и гинекологии, заключенный в 2003 году между акимом Алматы Виктором Храпуновым и ТОО «КИТ Групп».

Коллегия указала, что, согласно договору мены, заключенному 26 сентября 2003 года между Научным центром акушерства и гинекологии и ТОО «КИТ Групп», два отдельных участка, выделенные из территории центра, площадью 0,53 и 0,86 га, переданы товариществу взамен на две двухкомнатные и одну трехкомнатную квартиры. После этого, 13 декабря 2003 года, вышло постановление акима о продаже участка площадью 0,86 га ТОО «КИТ Групп». Суд посчитал, что акимат узаконил незаконные действия предприятия, приняв решение об отчуждении государственной земли в частную собственность.

Историю противостояния жителей и застройщика участка близ Центра акушерства и гинекологии в Алматы, а также способы получения земли и повышения ее стоимости Кулибаевым Власть описывала в материале «Элитные соседи».