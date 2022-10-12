Проверить информацию о передаче части Медеуского парка под жилищную застройку просят депутаты «Ак жол»

Лидер фракции партии «Ак жол» в мажилисе Азат Перуашев просит генерального прокурора проверить информацию о передаче части Медеуского природного парка под жилищную застройку. В своем запросе, который депутат озвучил во время пленарного заседания, он сослался на публикацию юриста Бахытжана Базарбека, заявившего, что такое решение было принято бывшим акимом Алматы Бакытжаном Сагинтаевым.

«Вчера вечером известный юрист Бахытжан Базарбек на своей странице в соцсетях сообщил, что прежнее руководство акимата города Алматы (Бакытжан Сагинтаев – В.) своим постановлением от 25 июня 2021 года, без привлечения внимания общественности, вывел из рекреационной зоны Медеуского государственного природного парка (в районе Бутаковского ущелья – В.) около 22,5 гектар территории, на которой расположен густой природный лес с уникальным животным и растительным миром», − заявил Перуашев.

Таким образом, подчеркнул депутат, под жилищную застройку передали 20% всей территории Медеуского природного парка, причем «без ведома руководства самого парка». Перуашев сослался на слова Базарбека, который утверждает, что сейчас на этой части парка идет нарезка участков под строительство, смена целевого назначения и согласование строительных проектов. Таким образом, юрист по земельным вопросам считает, что нарушены требования Экологического, Лесного, Земельного кодексов и поручения президента о запрете застройки предгорий Алматы в Заилийском Алатау.

«Фракция демократической партии «Ак жол» просит проверить данную информацию, и в случае подтверждения – принять меры прокурорского реагирования», − заявил Перуашев.