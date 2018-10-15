Мир за ночь 14-15 октября 2018 года

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему не хочет бороться с изменением климата, а тем временем почти половина американцев верит в его победу на выборах в 2020 году. Власти Эквадора вернут Ассанжу доступ к интернету, 40 человек пострадали в ДТП с автобусом в Калифорнии, у стен Киево-Печерской лавры полиция задержала 100 человек, в Германии легкомоторный самолет при посадке въехал в группу людей, а в Калужской области России воссоздали сражение 1812 года

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему не хочет бороться с изменением климата, сообщает «РИА Новости». «Я думаю, что что-то происходит, что-то меняется, а потом меняется обратно. Я не знаю, ответственен ли человек за это. Я не хочу давать триллионы долларов и потерять миллионы рабочих мест, я не хочу оказаться в настолько невыгодном положении», - сказал Трамп в интервью CBS, отвечая на вопрос, верит ли он в изменение климата. Напомним, что ранее Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения, участники которого обязались существенно сократить выбросы. Парижское соглашение, принятое 195 странами в декабре 2015 года, в качестве цели ставит удержание прироста среднемировой температуры намного ниже 2°C сверх доиндустриальных уровней и ограничение роста температуры до 1,5°C сверх доиндустриальных уровней.

Доля американцев, которые верят в победу Дональда Трампа на президентских выборах в 2020 году, за последние полгода выросла с 40% до 46%. Число тех, кто уверен в проигрыше действующего президента, сейчас составляет 47%, а полгода назад их было 54%. Как пишет «Коммерсантъ», такие данные приводит CNN по результатам опроса. О желании баллотироваться на второй срок Трамп заяви в июле в интервью британской газете Daily Mail. При этом он отмечал, что не видит конкурента в рядах демократов, который мог бы его обойти в президентской гонке. 6 ноября в США пройдут выборы в Конгресс, которые фактически станут голосованием о доверии президенту.

Власти Эквадора частично вернуть Джулиану Ассанжу возможности пользоваться интернетом и средствами коммуникации, пишет РБК. Без средств коммуникации и интернета основатель WikiLeaks остался в марте этого года. Эквадор посчитал твиты Ассанжа о «деле Скрипаля» нарушениями договоренностей, которые основатель портала дал эквадорским властям в конце 2017 года: он «обещал не распространять сообщения, которые предполагали бы вмешательство в отношения с другими государствами». В твитах основатель WikiLeaks отмечал, что, по его мнению, вина Кремля в отравлении в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не доказана. Напомним, в посольстве Эквадора в Лондоне основатель WikiLeaks укрывается с 2012 года. У эквадорских властей он попросил политического убежища, так как опасался экстрадиции в США, где против него шло расследование из-за разглашения секретной информации. Покинуть посольство Эквадора он не может до сих пор, так как в Великобритании выдан действующий ордер на его арест.

По меньшей мере 40 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в штате Калифорния, еще 25 человек были госпитализированы в больницу пожарной службой Лос-Анджелеса. Пятеро из них пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщает «РИА Новости». ДТП произошло на скоростной автостраде 405 в долине Сан-Фернандо на юге Калифорнии. Автобус въехал в несколько автомобилей.

Полиция задержала около 100 человек, которые находились возле Киево-Печерской лавры, сообщает «РИА Новости». Как сообщил начальник столичного управления Национальной полиции Украины Андрей Крищенко, их доставили в управление полиции «для установления их личных данных и проведения профилактической беседы». При этом не уточняется, с какими целями эти люди пришли к Киево-Печерской лавре. Ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел заявлял, что опасается попыток ее захвата радикалами на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечают 14 октября. Он призывал верующих целый день находиться в главной украинской святыне. На Украине 14 октября также отмечается День защитника и день создания организации «Украинская повстанческая армия». В Киеве проходил марш националистов.

Легкомоторный самолет Cessna на аэродроме в Германии при посадке въехал в группу людей. В результате погибли не менее 3 человек, еще 8 пострадали, пишет «Коммерсантъ». Инцидент произошел на вершине горы Вассеркупе близ города Фульда в германской федеральной земле Гессен. Люди находились на краю взлетно-посадочной полосы, когда самолет при посадке совершил неудачный маневр и сблизился с группой людей.

Два эпизода сражения под Малоярославцем Отечественной войны 1812 года воссоздали реконструкторы в Калужской области. Как сообщает ТАСС, первая часть прошла в городе Малоярославец, вторая – на Ивановском лугу. Как отметил генеральный директор объединенных музеев Калужской области Виталий Бессонов, эпизоды были поставлены впервые за многие годы военно-исторического фестиваля «День Малоярославецкого сражения». «Реконструкторы вышли на улицы города и площадь, где в 1812 году развивалось сражение за Малоярославец, из-за домов начали появляться французские солдаты и попытались сбить русские части, которые двигались в колонне по улицам города. Завязался бой: сначала была перестрелка, потом завязался штыковой бой, в конечном итоге, русские войска отбросили французов. А затем, уже традиционно, на Ивановском лугу была проведена масштабная реконструкция: более 300 участников, около 60 лошадей, артиллерийские орудия с двух сторон», - рассказал он. Сражение под Малоярославцем 24 октября (12 октября по старому стилю) - одна из важнейших битв Отечественной войны 1812 года. Тогда русские войска под командованием генерала Дмитрия Дохтурова остановили авангард армии Наполеона Бонапарта, вынудив французов начать отступление по Смоленской дороге.