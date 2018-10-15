Казахстан в два раза увеличит объемы экспорта газа в Китай

АО «КазТрансГаз» и компания «PetroChina International Company Limited» 12 октября в Пекине подписали 5-летний контракт об увеличении экспорта казахстанского газа до 10 млрд кубометров в год с 2019 года. По данным пресс-службы «КазТрансГаза», первое соглашение по экспорту 5 млрд кубометров газа выполнено в полном объеме.

«В ближайшее время будут сданы в эксплуатацию три высокотехнологичные компрессорные станции, которые позволят увеличить пропускную способность магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент» с 10 млрд до 15 млрд кубометров газа в год. Таким образом, мы увеличиваем пропускную способность казахстанских газопроводов. Мы полностью обеспечиваем внутренние потребности страны и одновременно имеем возможность увеличивать экспорт газа на внешние рынки. По предварительным расчетам, увеличение экспорта газа только в Китай до 10 млрд кубометров принесет стране более 2 млрд валютной выручки», - отметил председатель совета директоров АО «КазТрансГаз» Кайрат Шарипбаев.

При этом полученный доход позволит «КТГ» поддерживать казахстанских потребителей, обслуживать кредитный портфель в размере 560 млрд тенге, увеличивать ресурсную базу и продолжать обновление газотранспортной системы, отметил он.

«Заключение контракта с китайской стороной о поставках казахстанского газа открывает новую веху в развитии отечественной газовой отрасли», - отмечается в пресс-релизе.

АО «КазТрансГаз» является основной газоэнергетической и газотранспортной компанией Казахстана, представляющей интересы государства как на отечественном, так и зарубежном газовом рынке. Компания управляет централизованной инфраструктурой по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам и газораспределительным сетям, обеспечивает международный транзит и занимается продажей газа на внутреннем и внешнем рынках, разрабатывает, финансирует, строит и эксплуатирует трубопроводы и газохранилища.



