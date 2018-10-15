Аким Карагандинской области озвучил свою зарплату

По данным акимата Карагандинской области, зарплата главы региона Ерлана Кошанова составляет в месяц без вычета налогов и обязательных платежей 967 тыс. 672 тенге. При этом в акимате подчеркнули, что его заработная плата «рассчитывается согласно постановлению правительства РК о начислении заработной платы политическим государственным служащим, где также учитывается стаж работы на государственной службе».

У главы региона стаж составляет больше 20 лет, поэтому его оклад в месяц – 967 тыс. 672 тенге, а после вычета всех обязательных налогов и отчислений на руках остается 786 тыс. 642 тенге.

Сам Кошанов отметил, что никаких премий и прибавок себе не выписывает, сотрудники аппарата премии получают за счет экономии средств.

«Я не против: если человек хорошо работает, то такое поощрение надо приветствовать», - сказал он.

Глава региона отметил, что в силу своей занятости у него нет времени заниматься бюджетом семьи, поэтому финансами заведует супруга.

«Как и у большинства людей, деньги в основном уходят на продукты, оплату коммунальных услуг, покупку необходимых товаров для дома, одежду, если вдруг необходимо, то и на лечение. Где-то финансово помогаю детям», - уточнил Кошанов.

Он подчеркнул, что «заработную плату назначает и платит государство, начисление идет согласно установленной законодательством норме, поэтому мало или много я получаю, говорить будет некорректно».

«Если бы я работал в частном секторе, там я мог бы сказать своему работодателю свои мнение и позицию. Но так как я государственный служащий, здесь мое личное мнение высказывать некорректно. Оценку мне и моей работе дает президент и жители области», - резюмировал аким Карагандинской области.