МИД призвал нелегально находящихся в Южной Корее казахстанцев воспользоваться «зелёным коридором»

«Правительство Республики Корея объявила о введении режима «зеленый коридор» с 1 октября 2018 года по 31 марта 2019 года для иностранных граждан, находящихся нелегального в Республике Корея. Таким образом, те лица, которые в данный момент находятся в Корее свыше 30 дней и без соответствующей визы или разрешения на работу, имеют возможность в течение ближайших 6 месяцев беспрепятственно вернуться на родину», - сказал Смадияров на брифинге.



Он отметил, что «к ним не будут применяться штрафные санкции и устанавливаться запрет на последующий въезд в будущем.

«После добровольного выезда и последующего получения визы в посольстве Республики Корея в Астане и консульстве в Алматы можно будет вновь въехать в Корею уже на законной основе», - добавил Смадияров.



По его словам, гражданам РК для добровольного выезда из Южной Кореи необходимо в указанный период явиться в представительство иммиграционной службы в международных аэропортах страны с прямым билетом в Казахстан и действующим паспортом или свидетельством на возвращение.

«С начала октября 2018 года иммиграционные власти Кореи совместно с полицией по всей стране начали проводить усиленные рейды по выявлению нелегальных мигрантов. Задержанные в ходе такого рейда не будут считаться добровольно изъявившими желание покинуть страну. Напротив, к ним будут применяться все меры, как к нарушителям закона: наложение штрафа до 20 млн корейских вон, а это около 6,5 млн тенге, с дальнейшей депортацией и запретом на въезд сроком до 10 лет», - проинформировал Смадияров.



«Призываем граждан Казахстана, находящихся на территории Южной Кореи нелегально, то есть свыше разрешенного срока, воспользоваться данной возможностью и добровольно выехать на родину. Акция по добровольному выезду дает шанс нарушителям иммиграционного законодательства Кореи избежать административной ответственности в виде штрафа и позволяет повторно въехать в страну в будущем», - заключил представитель МИД.