64 казахстанца пострадали от недобросовестной образовательной компании в Китае

«На днях группа учеников выехала в Китай на обучение, таким образом 12 октября в посольство Казахстана в Пекине обратились родители казахстанских детей, прибывших для обучения в китайских вузах, в том числе, несовершеннолетних. Всего около 64 человек. Родители сообщили, что встречающая китайская компания не выполнила свои обязательства и не встретила детей, прилетевших в КНР на обучение. Более того, компания не перечислила китайским университетам оплату за проживание и учебу», - сказал Смадияров на брифинге.

Он отметил, что «со слов родителей, в апреле 2018 года между ними и компанией One way to China был подписан контракт на оказание услуг по зачислению казахстанских детей в китайские вузы».

«В настоящее время посольство совместно с китайской стороной и ассоциацией студентов Казахстана в Китае активно занимается решением данного вопроса. В частности, размещаем казахстанских детей в другие образовательные учреждения. Призываем казахстанских граждан быть бдительными в выборе образовательных компаний, при отправке детей на учебу призываем заранее связываться с учебными заведениями и удостовериться в информации о зачислении ребёнка», - сказал Смадияров.