Назарбаев поручил расширить транзитные возможности Актюбинской области

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с представителями общественности Актюбинской области поручил расширить транзитные возможности региона для торговли со странами ЕАЭС, сообщила пресс-служба главы государства.

Он отметил, что Актюбинская область является одним из наиболее быстрорастущих регионов страны, и подчеркнул, что за 20 лет население города Актобе выросло в два раза и в настоящее время превышает полмиллиона человек. По его словам, «благодаря богатым природным ресурсам, развитому производству и горнодобывающей отрасли Актобе стал центром Западного Казахстана». Вместе с тем, отмечая положительную динамику социально-экономического развития области, глава государства указал на ряд вопросов, требующих решения.

«С 2019 года минимальная заработная плата увеличится в 1,5 раза. Это отразится на благосостоянии 40 тыс. актюбинцев, половина из которых являются работниками бюджетной сферы. Уверен, что крупные предприятия поддержат эту инициативу», - сказал Назарбаев.

Также он отдельно остановился на вопросах развития транспортной инфраструктуры и улучшения качества дорог местного значения.

«Учитывая географическое положение области, необходимо расширить транзитные возможности для торговли со странами Евразийского экономического союза», - поручил президент.

На встрече с журналистами, Назарбаев также подчеркнул, что «местным исполнительным органам необходимо сосредоточить усилия на улучшении качества жизни населения и дальнейшей реализации «Пяти социальных инициатив» и послания народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни».

Кроме того, глава государства посетил образовательно-познавательный центра «Әсем», целью которого является создание благоприятных условий для реализации интеллектуального и личностного потенциала одаренных детей. Он рассказал молодежи о стипендиальной программе «Болашак», Назарбаев Университете, Назарбаев Интеллектуальных школах и эффекте, который они оказывают на экономику страны в целом.

«Молодежь области стремится получить образование в нефтегазовой сфере. Сегодня цены на нефть относительно стабильны, но через несколько лет они могут снизиться, а добыча – сократиться. Поэтому необходимо выбирать то образование, которое будет востребовано в будущем», - сказал глава государства.

Помимо этого, президент посетил Центр энергоэффективности Актобе, основными задачами которого являются демонстрация технологий альтернативной энергетики и обучение населения ими пользоваться. По данным пресс-службы главы государства, здание Центра оборудовано солнечными панелями, газопоршневой станцией, геотермальной системой, ветрогенераторами, также здесь размещены и функционируют Центр мониторинга жизнеобеспечения города и инженерных сетей ЖКХ, ЦОН, Центр оперативного управления ДВД области, аппарат акима района «Алматы» Актобе.

Назарбаев положительно отметил внедренные новшества и подчеркнул важность использования на практике «зеленых» технологий.

Также президента проинформировали о ходе развития областного центра и создании Актюбинской агломерации, SmartCity Актобе и общественного пространства города. В завершение Назарбаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию города.