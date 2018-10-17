Казахстанские кинематографисты получили пять номинаций на «Азиатский Оскар»

17 октября на сайте Asia Pacific Screen Awards были объявлены номинанты на премию. 7 номинаций получили фильмы из Японии и Китая, по 5 номинаций – ленты из Казахстана, Австралии и Индии. Впервые номинированы кинематографисты из Узбекистана. Всего же в конкурсе участвуют 46 фильмов из 22 стран.

В номинации «Лучший фильм» представлены пять картин, в их числе новая лента Адильхана Ержанова «Ласковое безразличие мира». Кроме того, Ержанов поборется и за награду за «Лучший оригинальный сценарий». В номинации «Лучший режиссер» представлен Эмир Байгазин за картину «Река».

Сразу две казахстанские актрисы номинированы на «Азиатский Оскар» — Лаура Королёва, исполнившая главную роль в картине Жанны Исабаевой «СВЕТА» и Самал Еслямова, сыгравшая в ленте Сергея Дворцевого «Айка». Лаура Королёва не слышит с рождения, живет в Алматы и преподает жестовое пение.

Ежегодная Азиатско-Тихоокеанская кинопремия - Asia Pacific Screen Awards учреждена в 2007 году. Штаб-квартира киноакадемии находится в Австралии, в городе Брисбене. Премия призвана награждать и продвигать фильмы, актёров, режиссёров и культуру Азиатско-Тихоокеанского региона. Победители определяются международным жюри, фильмы оцениваются по кинематографическому мастерству и тому, как в них сохраняются национальные культурные корни. APSA представляет работы кинематографистов более чем 70 стран и регионов Азиатско-Тихоокеанского бассейна.

Кинематографисты из Казахстана неоднократно получали номинации, но никогда еще не побеждали. В этом году церемония награждения пройдет в Австралии 29 ноября.

Еще до оглашения списка номинантов, мы встретились с Лаурой Королёвой и Жанной Исабаевой и поговорили о съемках фильма.