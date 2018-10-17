У рубля есть все основания стать расчетной единицей ЕАЭС

Российский рубль состоялся как платежная единица и вполне может стать основной расчетной единицей в бизнес-процессах в рамках ЕАЭС, считает председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрей Бельянинов.

«У нас все основания есть сделать рубль расчетной единицей», - цитирует Бельянинова агентство ТАСС.

По его словам, Россия вполне может предложить своим основным торговым партнерам рубль в качестве основной расчетной единицы.

«Кто покупает у нас – страны бывшего Советского союза, которые нас окружают. Вот тут и встает вопрос – в чем рассчитываться. Мы сами загнали себя в такую ситуацию, что у нас все в долларах. Мне кажется, нужно сказать: уважаемые господа, рубль состоялся как платежная единица, приходите к нам, мы вам обеспечим своевременность расчетов и хорошее качество», - заявил Бельянинов.