На суде по делу ДТП, в котором погиб Искандер Сулейменов, запретили фото- и видеосъемку

В Астане на суде по факту ДТП, в котором погиб внук Олжаса Сулейменова Искандер, запретили вести фото- и видеосъемку представителей потерпевшей стороны, а также аудиозапись, сообщает Sputnik Казахстан .

Отмечается, что родители погибшего Искандера впервые прибыли на судебное заседание. Первое слушание по делу прошло 12 октября. Тогда в городской суд Астаны прибыли адвокат семьи Сулейменовых Дамир Сандинов, государственный обвинитель, обвиняемая по делу Малика Мухитова в сопровождении своего адвоката Дмитрия Куряченко.

Перед началом судебного заседания адвокат потерпевшей стороны озвучил ходатайство запретить СМИ освещать это дело, так как информация, озвученная на суде, прямо затрагивает личную жизнь семьи Сулейменовых.

«Присутствие журналистов и иных представителей, не являющихся участниками процесса, мешает нормальному ходу судебного разбирательства и может, на наш взгляд, предрешить разбирательство», - сказал Сандинов.

С данным прошением адвоката согласились родители погибшего.

Судья Канат Тобагалиулы удовлетворил ходатайство частично и постановил запрет на фото-, видео-, аудиофиксацию представителей потерпевшей стороны. На остальных участников заседания запрет не распространяется.

Между тем Малика Мухитова, которой предъявлено обвинение по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса Казахстана (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами), перед дачей показаний на суде попросила прощения у родителей Искандера Сулейменова.

«Простите меня, пожалуйста. Я каждый день прошу у Аллаха, чтобы Искандер и вы простили меня. Я не хотела этого. Я знаю, как вам тяжело», - сказала она.

Напомним, 22 июня текущего года на левобережье Астаны произошло ДТП, в котором погиб водитель мотоцикла. Позже выяснилось, что это 26-летний внук известного казахстанского писателя Олжаса Сулейменова – Искандер. Он был похоронен в Алматы. За рулем автомобиля, который столкнулся с мотоциклом, находилась 29-летняя Мухитова, дочь начальника ДВД Кызылординской области, полковника полиции Кайрата Мухитова.