Алматы занял первое место на Европейском форуме умных городов

Алматы на прошедшем в Любляне Европейском форуме умных городов «Smart city-2018» занял первое место за реализацию комплексной реформы транспортной системы. Среди 50 лучших мировых практик и инновационных проектов в тройку финалистов также вошли Анкара с туристическим проектом «Анкара Парк» и хорватский Загреб с заявкой «Возвращение жителей к реке Сава», сообщила пресс-служба городского акимата.

«Комитетом конкурса отмечен системный подход Алматы и соответствие таким критериям, как использование цифровых технологий для обеспечения прозрачности доходов общественного транспорта и их выведения из теневого оборота, участие бизнеса через ГЧП, а также акцент местных властей на улучшение экологии посредством модернизации пешеходных и общественных пространств», - пояснили в акимате.

По данным городских властей, обновление автобусного парка Алматы в этом году достигнет 80%. За счет частных инвестиций построен автопарк и завод по выпуску электроавтобусов третьего поколения, запуск которых на маршруты города «положительно скажется на экологической обстановке», также запущена первая линия BRT, внедрены 110 км выделенных полос для общественного транспорта и одностороннее движение на 10-ти центральных улицах, сформирован велокоридор от Орбиты до Зеленого базара. Кроме того, продолжается строительство двух станций метро, что позволит связать центр со спальными районами и присоединенными территориями города.

«На сегодня уже 97% всех транзакций в общественном транспорте Алматы осуществляется безналичным путем. Внедрена автоматизированная система диспетчерского управления с GPS-системой и видеокамерами на автобусах, а также система штрафов за поступающие от пассажиров жалобы при субсидировании перевозчиков. В городе действует система фото-видеофиксации нарушений ПДД, контролируется 709 полос движения, со следующего года начнется двукратное увеличение постов. С целью создания комфортной городской среды реконструировано уже две трети исторического центра города, отремонтированы 524 улицы и почти 1400 старых дворов. Заменено 300 км арыков и более 800 км инженерных сетей. Обновлены все подземные переходы города», - продолжили перечислять достижения в акимате.

Также отмечается, что «при формировании подходов к реализации транспортной реформы» городские власти сотрудничают с международными специалистами, в том числе с экспертами компании Gehl architects по модернизации общественных пространств и пешеходных улиц, ПРООН по проекту «Устойчивый транспорт», компании A+S Транспроект и Systra по выработке комплексной схемы дорожного движения, канадско-американской компании HATCH по разработке концепции мастер-плана Алматы.