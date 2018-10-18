Назарбаев считает взаимовыгодным сотрудничество с европейскими компаниями в туризме

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече в Брюсселе с представителями европейских деловых кругов выразил мнение о взаимовыгодном сотрудничестве в сфере туризма. Также он отметил важность сотрудничества с европейскими инвесторами в рамках государственно-частного партнерства, сообщила пресс-служба главы государства.

«Мы придаем большое значение развитию туризма. У нас реализуется Концепция развития туристической отрасли. Полагаю, что разнообразный ландшафт, богатая культура и история Казахстана и большой опыт европейских компаний в данной сфере могли бы принести взаимную выгоду», - сказал Назарбаев.

Кроме того, президент Казахстана отметил важность потенциала европейских инвесторов в контексте выхода крупных казахстанских компаний на IPO и сотрудничества в рамках государственно-частного партнерства.

Между тем в контексте расширения рынков сбыта европейской продукции он рассказал бизнесменам о преимуществах географического расположения Казахстана, в частности о том, что «через Казахстан проходит 5 железнодорожных и 6 автомобильных международных маршрутов, которые связывают Китай и другие страны Азии с Европой через Россию, Каспийское и Черное моря, а также Иран и Турцию». Благодаря этом доставка грузов в Европу из Китая через Казахстан и обратно занимает в 4 раза меньше времени, чем доставка морским путем, подчеркнул Назарбаев.

Также он проинформировал европейских бизнесменов о благоприятных условиях для ведения бизнеса в Казахстане, о Международном центре по развитию зеленых технологий и инвестиционных проектов, об основных приоритетах в агропромышленном комплексе Казахстана, таких как повышение производительности с внедрением новых технологий и переработка сельхозпродукции с ее последующим экспортом. Кроме того, Назарбаев рассказал о цифровизации отраслей экономики и развития инновационной экосистемы, о таких инновационных кластерах, как Назарбаев Университет и Парк инновационных технологий, а также о начале работы в этом году в Астане нового Международного технопарка IT-стартапов «Астана Хаб», который станет «центром притяжения IT-предпринимателей и инвесторов со всего мира».

«Участники технопарка смогут воспользоваться упрощенным визовым и трудовым режимами, также им будут предоставлены налоговые льготы», - добавил Назарбаев.

Кроме того, он сообщил о предоставлении налоговых льгот до 50 лет, упрощенном валютном, визовом и трудовом режиме участникам Международного финансового центра «Астана» и пригласил европейские компании принять участие в его работе.

Назарбаев подчеркнул, что европейские страны являются важнейшими торгово-экономическими и инвестиционными партнерами Казахстана, за годы независимости в нашу страну из Европы было привлечено порядка $180 млрд прямых инвестиций, а Европейский банк реконструкции и развития за это время профинансировал проекты на общую сумму более 7 млрд евро. По данным Назарбаева, в Казахстане в различных сферах действует порядка 3 тыс. предприятий с участием европейского капитала.

«Среди наших крупных партнеров – компании «Альстом», «Линде Груп», «Эр Ликид», «Данон», «Викат», «Хайдельбергцемент», которые успешно работают, открывают современные производства, создают рабочие места и получают прибыль», - привел пример глава государства.

В завершение Назарбаев выразил уверенность в том, что эта встреча еще больше укрепит взаимовыгодное партнерство между странами.