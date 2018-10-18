Даурен Жаксыбек вышел из совета директоров Цеснабанка

На внеочередном собрании акционеров АО «Цеснабанк» 18 октября принято решение об изменениях в составе совета директоров банка. В частности, из него вышли Даурен Жаксыбек и Яцек Бжезински, сообщила пресс-служба банка.

«Из состава совета директоров, согласно поданным заявлениям, вышли Даурен Жаксыбек и Яцек Бжезински. Даурен Адильбекович, как крупный акционер корпорации «Цесна», принял решение выйти из состава совета директоров Цеснабанка в соответствии с лучшей практикой корпоративного управления. При этом состав акционеров банка не изменился», - сообщил председатель совета директоров АО «Цеснабанк» Кайрат Сатылганов.

Он отметил, что оба «внесли очень большой вклад в развитие Цеснабанка».

Между тем новыми членами совета директоров, по его информации, избраны председатель правления «Цеснабанка» Ульф Вокурка и Улан Байжанов в качестве независимого члена.

«Акионеры рассчитывают, что новые члены совета директоров, учитывая их опыт, авторитет в профессиональной среде, усилят нашу команду, что позволит Цеснабанку войти в новый этап развития», - сказал председатель совета директоров банка.

Также Сатылганов сообщил, что «в настоящее время последствия сентябрьского ажиотажа, вызванного распространением недостоверных слухов, полностью преодолены».

«Цеснабанк работает в обычном режиме», - уточнил он.

Как сообщалось ранее, «Цеснабанк» приступил к пересмотру своей стратегии. Ожидается, что данный процесс завершится до конца текущего года.