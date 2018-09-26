До нового года Цеснабанк представит новую стратегию развития

В ближайшие дни в АО «Цеснабанк» приступят к уточнению и частичному пересмотру своей стратегии. И уже к новому году представят новый документ. Об этом сообщил в среду в ходе пресс-конференции в банке председатель правления банка Ульф Вокурка. Он также в целом рассказал о положении банка и ситуации, которая происходит вокруг финансового института.

«В ближайшее время банк приступит к некоторому уточнению и частичному пересмотру своей стратегии развития. В ближайшие дни приступаем к этой работе. И я думаю, к концу года, при поддержке совета директоров, мы будем в позиции, чтобы объявить вам о новой стратегии развития «Цеснабанка», - сообщил Вокурка.

В целом, сообщил он, участие банка в мерах правительства и Нацбанка по поддержке аграрного сектора – это «хороший пример такого сотрудничества между частным сектором и государственными органами».

«В рамках наших договоренностей мы намереваемся или уже определили 30 крупных заемщиков аграрного сектора, (кредиты которых - V) которые выкупают у «Цеснабанка» фонд проблемных кредитов Казахстана своими же средствами. На сегодняшний день эта сделка совершена в том виде, что мы подписали соответствующий договор купли-продажи, составлен акт, подписан этот акт и в ближайшее время «Цеснабанк» ожидает получить деньги за эти выкупленные активы», - подчеркнул Вокурка.

Кроме того, он напомнил, что акционеры «Цеснабанка» решили «дальше подкрепить банк дополнительным вливанием капитала на сумму более 35 млрд тенге», что придаст ему дополнительную ликвидность, дополнительную прочность и стабильность.

«Я рад сказать, что банк на сегодняшний день продолжает выполнять все пруденциальные нормативы, обслуживает всех клиентов и отвечает всем требованиям регулятора. Конечно, в те дни, когда я присоединился к опытному и трудолюбивому коллективу «Цеснабанка», у нас была особа ситуация. Был создан искусственный ажиотаж, были запущены слухи, которые ни на каких фактических базах призвали к снятию депозитов из банков. И образовался такой ком, который осложнял нашу работу в обычном режиме», - сказал Вокурка, отметив, что с 1 сентября отток депозитов составил 10%.

«Мы перешли к работе в экстренном режиме, это у нас делается в рамках плана действий в непредвиденных ситуациях. Такой план имеется у каждого банка, и у нас он применялся. И по сегодняшний день мы успешно справляемся и выполняем клиентские поручения и транзакции проводим», - резюмировал председатель правления банка.

Напомним, на прошлой неделе правительством Казахстана и Национальным банком утвержден механизм выкупа портфеля сельскохозяйственных кредитов у АО «Цеснабанк» на сумму 450 млрд тенге.

В МВД сообщали, что по факту распространения в социальных сетях ложной информации об ухудшении финансовой ситуации в «Цеснабанке», следственный департамент проводит досудебное расследование по статье 274 Уголовного кодекса.