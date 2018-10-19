Компьютеры госслужащих будут автоматически отключать после 8-часового рабочего дня

Председатель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев считает необходимым проработать внедрение во всех госорганах гибкого графика работы. По его словам, у госслужащих должен соблюдаться «оптимальный баланс между работой и личной жизнью». Для этого нужна система автоматического отключения компьютеров после 8-часового рабочего дня.

«Необходимо проработать внедрение во всех госорганах гибкого графика, системы автоматического отключения компьютеров после восьмичасового рабочего дня. Вы знаете, критика была со стороны главы государства. Сегодня эти вопросы пилотно поддержаны во многих госорганах, практически решены вопросы централизованного отключения компьютеров в 18.30», - сказал Шпекбаев на расширенном заседании коллегии Агентства в пятницу.

Он подчеркнул, что этот вопрос «нам надо проконтролировать».

«Мы должны добиться, чтобы у госслужащих соблюдался оптимальный баланс между работой и личной жизнью», - отметил глава Агентства.

Во время послания народу Казахстана 5 октября глава государства Нурсултан Назарбаев раскритиковал правительство и госорганы за чрезмерное количество совещаний и потребовал дать госслужащим «нормально жить». Президент подчеркнул, что «госслужащие должны работать 7 часов по закону».

«Давайте дадим ему нормально жить, иметь светлые мозги, чтобы завтра решать вопросы. Он сидит до часу ночи, бывает дни, когда правительство проводит с участием акимов и их заместителей семь совещаний в день. (…) Ничего не контролируется в стране. Только заседаете. Выполняйте порядок, который я установил», - потребовал президент.