Дать госслужащим «нормально жить» потребовал Назарбаев

«В последнее время в разы выросло количество длительных заседаний, совещаний в правительстве, госорганах. За год 100 суток на совещаниях сидят. Слушайте, вы не даёте работать. Я же подписал указ – в правительство будут ходить только во вторник. Все, не ходите. С утра заседания, после обеда встречи. В понедельник я принимаю. Четверг отчеты в парламенте. Давайте договоримся, то министры, то акимы, то их замы ходят здесь, в Акорде», - сказал Назарбаев.

Он подчеркнул, что «госслужащие должны работать 7 часов по закону».

«Давайте дадим ему нормально жить, иметь светлые мозги, чтобы завтра решать вопросы. Он сидит до часу ночи, бывает дни,когда правительство проводит с участием акимов и их заместителей семь совещаний в день. Быхытжан (Сагинтаев, премьер министр РК – V), ты сам когда работаешь? Ничего не контролируется в стране. Только заседаете. Выполняйте порядок, который я установил», - потребовал президент.