Около 12 тыс. казахстанцев находятся в Южной Корее нелегально – МИД

«В некоторых СМИ было указанно, что на сегодняшний день на территории Южной Кореи нелегально работают 39 тыс. казахстанцев. Это неправильная информация: 39 тыс. казахстанцев – это количество людей, которые приехали и уехали», - сказал Смадияров на брифинге в понедельник.

Он отметил, что по данным консульства Казахстана, в Южной Корее 19 тыс. граждан республики официально зарегистрированы и работают там, либо находятся по другим причинам, в том числе, на лечении, в туристических целях и на учебе.

«Около 12 тыс. находятся нелегально», - добавил Смадияров, напомнив, что такие граждане могут воспользоваться «зелёным коридором» и вернуться в Казахстан без каких-либо штрафных санкций.