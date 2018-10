Мир за ночь 22-23 октября 2018 года

Президент США Дональд Трамп считает, что Китай тоже должен быть включен в договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и заявил, что Соединенные Штаты будут наращивать количество ядерных вооружений до тех пор, пока Россия и Китай «не придут в себя», сообщает «РИА Новости». «У нас гораздо больше денег, чем у кого бы то ни было. Мы будем строить это (оружие), пока они не придут в себя. Когда они придут, мы будем благоразумны и остановимся. И не только остановимся, но и уменьшим количество. Мы бы с радостью это сделали. Но на сегодня они не соблюдают соглашение», - сказал он. Ранее глава Белого дома сообщил, что США выйдут из ДРСМД, поскольку Москва не соблюдает его.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте считает необходимым восстановить формат «большой восьмерки» (G8), «чтобы за столом переговоров был также (президент России Владимир) Путин», пишет «Коммерсантъ». Он добавил, что это позволит «рассмотреть и решить ряд проблем, которые сейчас решаются с большим трудом, потому что за столом нет всех нас». По мнению итальянского премьера, «Россия играет очень важную роль во всех международных кризисах». «И очевидно, что проводя внешнюю политику и уделяя внимание не только «своему огороду», но и международным сценариям, необходимо стремиться к диалогу с Россией», - сказал Конте, который собирается с первым визитом в Россию 24 октября.

В прошлом году глава КНДР приобрел различные предметы роскоши на сумму $640 млн вопреки санкциям, пишет газета «Известия». Как заявил депутат парламента Южной Кореи Юн Сан Хен, роскошные вещи закупались в Китае, на них приходится 17,8% общего объема импорта из страны. В частности, глава КНДР Ким Чен Ын купил в Китае и в других странах такие товары, как гидросамолет, дорогие музыкальные инструменты, новейшие телевизионные системы, автомобили, спиртные напитки, часы, меховые изделия, рассказал депутат. Хен добавил, что большая часть подарков предназначена для северокорейской элиты.

В Стамбуле беглый преступник напал с ножом на прохожих, сообщает РБК. Инцидент произошел в понедельник вечером в районе Кадыкёй. Сначала он напал на женщину возле одного из магазинов. Ей на помощь подоспели несколько человек, которых он также ранил. После этого мужчина предпринял попытку скрыться, нанося удары ножом всем, кто пытался его остановить. В результате пострадали 11 человек. Нападавший при задержании получил травмы и был под стражей доставлен больницу. Ранее он был судим 6 раз, ему предъявлялись обвинения в кражах и разбойных нападениях.

Международная коалиция во главе с США в понедельник нанесла удар по нескольким объектам в поселке Эс-Суса на северо-востоке Сирии, разрушив здания, которые боевики «Исламского государства» использовали для совершения нападений на формирования «Силы демократической Сирии» (СДС), сообщает ТАСС. согласно заявлению штаба коалиции, одним из разрушенных зданий стала мечеть, которую террористы использовали в качестве оборонительной позиции и командного центра. При атаке были уничтожены несколько террористов. Ранее, 20 октября, власти Сирии потребовали от Совбеза ООН «принять меры по прекращению налетов ВВС международной коалиции во главе с США и провести независимое расследование совершенных ею военных преступлений». Как заявили в Дамаске, жертвами последних налетов ВВС коалиции в провинции Дейр-эз-Зор стали 62 мирных жителя, десятки получили ранения.

Экстремальные погодные условия, в том числе, два недавних тайфуна, вызвали преждевременное цветение сакуры в Японии, сообщает «РИА Новости». Как отмечается, сильные шторма лишили деревья листьев, таким образом сакура не смогла выделить специальные вещества, которые препятствуют цветению раньше времени. Наоборот, в сочетании с хорошей и теплой погодой это заставило сакуру расцвести преждевременно. По словам эксперта, есть информация уже о более чем ста цветениях по всей стране и подчеркнул, что эти деревья не будут цвести весной повторно.

Два ранее не издававшихся рассказа Эрнеста Хемингуэя будут опубликованы летом 2019 года – это написанные в середине 1950-х рассказы The Monument (Монумент) и Indian Country and the White Army («Страна индейцев и белая армия», сообщает ТАСС. Как уточнил директор литературного наследия Хемингуэя Майкл Катакис, они будут включены в новое издание собрания сочинений автора, которое включит в себя роман «По ком звонит колокол», а также рассказ «Комната с видом на сад», впервые опубликованный ранее в этом году в журнале The Strand Magazine. Как отмечает ТАСС, в 1956 году Хемингуэй написал пять рассказов, повествующих о временах, когда он был корреспондентом и участником Второй мировой войны. Он не хотел публиковать эти произведения при жизни, назвав их «несколько шокирующими», и попросил издателя Чарльза Скрибнера сделать это после своей смерти. Несколько лет назад один из рассказов был опубликован, затем еще один в этом году.