Уголовной ответственности за допинг в Казахстане не будет

Уголовной ответственности за допинг в Казахстане все же не будет, сообщила Vласти пресс-секретарь комитета по делам спорта и физической культуры ведомства Раухан Тугумбаева. Дело в том, что данные поправки хотели внести в законодательство еще год назад, однако в генеральной прокуратуре отклонили их. Поэтому в новом проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам физической культуры и спорта» будут только «жесткие» административные меры.

«Такие поправки мы предлагали в 2017 году внести в законопроект, в Уголовный кодекс от 3 июля 2014 года. Это статьи 299-1 и 299-2. Но генпрокуратура нам отказала именно в уголовной ответственности. Поэтому в новый законопроект мы вносим только административную ответственность», - сообщила Тугумбаева.

Она отметила, что несогласие генеральной прокуратуры обусловлено гуманизацией уголовного законодательства. Тем не менее, считает она, новый законопроект содержит достаточно жесткую административную ответственность спортсменов, тренеров и всего спортивного персонала.

«Мы убрали эти две статьи (из Уголовного кодекса – V), потом внесли административную ответственность в новый законопроект. Там штрафы за использование допинга, дисквалификация, возврат денежного поощрения, лишение пожизненной выплаты, лишение спортивных званий, лишение жилища, исключение из сборных. Там жесткие меры будут», - подчеркнула пресс-секретарь, отметив, что «меры жесткие, но справедливые».

Также, помимо вышеперечисленных лишений, нарушители будут выплачивать штраф в размере 50 МРП.

Ранее Vласть писала, что в поступившем в мажилис проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам физической культуры и спорта» предусматривается не только административное наказание за допинг, но и уголовная ответственность.

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