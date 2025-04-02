Уголовную ответственность за интернет-мошенничество максимально ужесточат в Казахстане

В связи увеличением количества преступлений в цифровой сфере мажилис в срочном порядке разработает законопроект, которым максимально будет ужесточена уголовная ответственность за киберпреступления. Об этом в среду в ходе пленарного заседания палаты заявил спикер мажилиса Ерлан Кошанов.

«В последнее время значительно возросли как масштабы преступлений в цифровой среде, так и риски, связанные с ними. Но мы должны искать не только виновников, но и способы решения проблемы», - сказал Кошанов.

Он отметил, что сегодня «сложно найти человека, которому бы не звонили и не присылали сомнительные сообщения кибермошенники». И такая тенденция наблюдается не только в Казахстане, но и во всем мире. Но несмотря на предпринятые меры, киберпреступления «еще продолжаются». Поэтому, подчеркнул спикер, сегодня нужно работать над еще большим ужесточением ответственности в киберпространстве.

«Мы должны усилить борьбу с киберпреступностью и максимально ужесточить уголовную ответственность. Без усиления закона невозможно остановить действия мошенников, доставляющих неудобства населению. Поэтому поручаю ответственному комитету мажилиса срочно подготовить соответствующий законопроект», - заключил Кошанов.