Уголовную ответственность за интернет-мошенничество максимально ужесточат в Казахстане

Соответствующий законопроект срочно подготовит мажилис
Тамара Вааль, Астана, Власть
В связи увеличением количества преступлений в цифровой сфере мажилис в срочном порядке разработает законопроект, которым максимально будет ужесточена уголовная ответственность за киберпреступления. Об этом в среду в ходе пленарного заседания палаты заявил спикер мажилиса Ерлан Кошанов.
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