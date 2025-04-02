Соответствующий законопроект срочно подготовит мажилис
Уголовную ответственность за интернет-мошенничество максимально ужесточат в Казахстане
ФОТО POLISIA.KZ

Тамара Вааль, Астана, Власть

В связи увеличением количества преступлений в цифровой сфере мажилис в срочном порядке разработает законопроект, которым максимально будет ужесточена уголовная ответственность за киберпреступления. Об этом в среду в ходе пленарного заседания палаты заявил спикер мажилиса Ерлан Кошанов.

«В последнее время значительно возросли как масштабы преступлений в цифровой среде, так и риски, связанные с ними. Но мы должны искать не только виновников, но и способы решения проблемы», - сказал Кошанов.

Он отметил, что сегодня «сложно найти человека, которому бы не звонили и не присылали сомнительные сообщения кибермошенники». И такая тенденция наблюдается не только в Казахстане, но и во всем мире. Но несмотря на предпринятые меры, киберпреступления «еще продолжаются». Поэтому, подчеркнул спикер, сегодня нужно работать над еще большим ужесточением ответственности в киберпространстве.

«Мы должны усилить борьбу с киберпреступностью и максимально ужесточить уголовную ответственность. Без усиления закона невозможно остановить действия мошенников, доставляющих неудобства населению. Поэтому поручаю ответственному комитету мажилиса срочно подготовить соответствующий законопроект», - заключил Кошанов.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Казахстанцев, не оплачивающих коммунальные услуги через банк, внесут в группу риска по мошенническим операциям
Новости
Экологи, эксперты и представители туризма призывают отказаться от плана развития Алматинского горного кластера
Новости
В агентство по финмониторингу поступило только одно заявление на Kaspi Profit
Новости
Количество отказов на оформление РВП в Казахстане вырастет, заявили в МВД
Новости
В Жамбылской области снова произошло землетрясение
Новости
Казахстан и Евросоюз начали процедуры по заключению соглашения об упрощенном визовом режиме