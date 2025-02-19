В отношении матери Перизат Кайрат возбуждено уголовное дело – АФМ

Заместитель председателя агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в правительстве, сообщил, что в отношении матери Перизат Кайрат возбуждено уголовное дело.

«В отношении Алашбаевой, матери Перизат Кайрат, имеется зарегистрированное уголовное дело. Она подозревается в соучастии в мошенничестве и легализации денег, добытых преступным путем», - сказал Елемесов.

Однако пока в отношении нее не избрана мера пресечения.

Также зампред АФМ рассказал, что в деле Перизат Кайрат появился новый эпизод.

«Буквально мы в конце января зарегистрировали дополнительно новый эпизод – это где она собирала, организовывала аукцион и сбор денег на создание реабилитационного центра для детей-инвалидов и таким образом она собрала около 22 млн тенге, которые также потратила на свои личные нужды», - сообщил он.

По его информации, расследование уголовного дела в целом завершается, ожидается, что в начале марта начнется ознакомление с материалами, которых более 100 томов.

Напомним, руководитель общественного благотворительного фонда Biz Birgemiz Qazaqstan Перизат Кайрат подозревается в хищении свыше 1,7 млрд тенге, собранных для помощи пострадавшим от весенних паводков, а также на гуманитарную помощь жителям Палестины. По версии обвинения, на эти деньги она купила элитную недвижимость в Астане, люксовые автомобили, дорогостоящую технику, одежду, обувь, сумки и брендовые ювелирные изделия. Все имущество арестовано и приобщено к делу в качестве вещественных доказательств.