Наказание за допинг: пойдут ли виновные под суд?

Документ, имеющийся в расположении редакции Vласти, направлен на введение административной ответственности за нарушение антидопинговых правил, в том числе, усиление статуса национальной антидопинговой организации, говорится в пояснительной записке к законопроекту, за подписью премьер-министра Бакытжана Сагинтаева. Вот только в заключении научной экспертизы, в графе «новизна исследуемого законопроекта» значится дополнение в Уголовно-процессуальный кодекс перечня статей Уголовного кодекса по статьям 299-1 частей 1,2 и 3 и 299-2. Но пояснения, что это будет за ответственность и действительно ли будет она – нет.

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Разработчиком законопроекта является министерство культуры и спорта. В нем в частности, предусматривается образование некоммерческой организации в форме корпоративного фонда – единого оператора, реализующего политику по оказанию спонсорской помощи в области физической культуры и спорта, определяемого уполномоченным органом в этой области.

«Оператор будет заниматься распределением внебюджетных денежных средств на развитие физической культуры и спорта. Источниками формирования его имущества будут являться поступления от учредителей, добровольные имущественные взносы и пожертвования, дивиденды и другие, незапрещённые законом поступления», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

А вот в прогнозах возможных социальных, правовых, экологических последствий, уже за подписью министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы написано следующее: «Главным позитивным последствием принятия закона будет совершенствование мероприятий, направленных на искоренение допинга в области физической культуры и спорта».

Итак, новым законопроектом планируется внесение изменений в Кодекс об административных нарушениях. В частности, статья 409 дополняется пунктом 12: «Нарушение тренером, специалистом по спортивной медицине или иным специалистом в области физической культуры и спорта антидопинговых правил РК, выразившееся в использовании в отношении спортсмена запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода в спорте независимо от согласия спортсмена, либо в содействии в использовании спортсменом запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода, - наказывается штрафом в размере 50 МРП». Причем в заключении экспертизы, о которой будет написано чуть ниже, штраф полагается в размере до 500 МРП, сейчас это 1 202 500 тенге.

Правом рассматривать такие дела планируется наделить уполномоченный орган в сфере культуры и спорта (наверняка это профильное министерство - V), чем и дополняется КоАП – статьей 732-1. Рассматривать дела и налагать административные взыскания вправе руководитель уполномоченного органа в области физкультуры и спорта, либо лицо, исполняющее его обязанности.

Вместе с тем, в заключении научной экономической экспертизы законопроекта, которая утверждена и.о. председателя правления АО «Институт экономических исследований» Сейтжаном Ержановым, речь идет не только об административном наказании за допинг, но и об уголовной ответственности.