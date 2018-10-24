В ЕНПФ предупредили казахстанцев об интернет-мошенниках

Единый накопительный пенсионный фонд предупредил казахстанцев об участившихся случаях интернет-мошенничества. Злоумышленники предлагают помощь в оформлении кредита и просят «определенное вознаграждение» за «правильную выписку» из ЕНПФ о платежеспособности, сообщила пресс-служба фонда.

«Имеют место факты мошенничества, суть которых заключается в том, что злоумышленник под разными именами размещает в интернете объявления с обещаниями помочь в оформлении кредита в банках второго уровня для жителей Астаны и других городов. Откликнувшемуся на объявление человеку отправляется SMS-сообщение с реквизитами банковской карты мошенника, на которую необходимо сделать перевод «определенного вознаграждения» за «правильную выписку», подтверждающую платежеспособность клиента, которая в будущем якобы будет выдана работником Фонда по указанному в SMS-сообщении адресу одного из отделений АО «ЕНПФ»», - говорится в сообщении.

В ЕНПФ напомнили, что «сведения о пенсионных накоплениях и справку по ним граждане РК могут получить совершенно бесплатно в любом отделении Фонда, посредством почтовой связи, на адрес электронной почты, либо онлайн на сайте или через мобильное приложение АО «ЕНПФ», а также через сайт электронного правительства».

Фонд направил сведения по имеющимся фактам мошенничества в правоохранительные органы.