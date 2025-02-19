Минцифры рекомендовало авиакомпаниям Казахстана подключить интернет в самолетах

Также предлагается законодательно урегулировать деятельность аэротакси
Тамара Вааль, Астана, Власть
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности рекомендует казахстанским авиакомпаниям рассмотреть возможность подключения интернета в самолетах, а правительству – разработать поправки в законодательство, регулирующее полеты аэротакси.
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