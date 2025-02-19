Также предлагается законодательно урегулировать деятельность аэротакси
Минцифры рекомендовало авиакомпаниям Казахстана подключить интернет в самолетах
Фото пресс-службы авиакомпании Air Astana

Тамара Вааль, Астана, Власть

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности рекомендует казахстанским авиакомпаниям рассмотреть возможность подключения интернета в самолетах, а правительству – разработать поправки в законодательство, регулирующее полеты аэротакси.

«Министерство рекомендует казахстанским авиакомпаниям рассмотреть возможность внедрения интернета на борту. (А также – В.) создать всестороннее законодательство, регулирующее полеты аэротакси, включая стандарты безопасности, лицензирование пилотов и ответственность в случае аварий», - сказал в среду в ходе заседания правительства вице-министр Дмитрий Мун.

Он отметил, что в Европе уже разрабатываются полностью автоматические самолеты, которые могут взлетать и садиться без участия пилота, полагаясь только на искусственный интеллект и камеры. В то же время в Китае идут испытания по внедрению междугороднего аэротакси, а в США активно используется виртуальная реальность для обучения пилотов, что «значительно снижает стоимость и время обучения».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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