Минцифры рекомендовало авиакомпаниям Казахстана подключить интернет в самолетах

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности рекомендует казахстанским авиакомпаниям рассмотреть возможность подключения интернета в самолетах, а правительству – разработать поправки в законодательство, регулирующее полеты аэротакси.

«Министерство рекомендует казахстанским авиакомпаниям рассмотреть возможность внедрения интернета на борту. (А также – В.) создать всестороннее законодательство, регулирующее полеты аэротакси, включая стандарты безопасности, лицензирование пилотов и ответственность в случае аварий», - сказал в среду в ходе заседания правительства вице-министр Дмитрий Мун.

Он отметил, что в Европе уже разрабатываются полностью автоматические самолеты, которые могут взлетать и садиться без участия пилота, полагаясь только на искусственный интеллект и камеры. В то же время в Китае идут испытания по внедрению междугороднего аэротакси, а в США активно используется виртуальная реальность для обучения пилотов, что «значительно снижает стоимость и время обучения».