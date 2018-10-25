Взаимодействие на случай ядерной аварии обсудят главы правительств стран СНГ в Астане

Заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств пройдет 2 ноября в Астане. В узком формате стороны обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в рамках СНГ и наметят дату и место своей следующей встречи, а в расширенном составе обсудят 13 вопросов, касающихся сотрудничества в различных сферах, сообщила пресс-служба исполнительного комитета СНГ.

В частности, планируется обсудить Соглашение о взаимодействии государств-участников СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий.

«Документ призван дополнить национальные нормативные правовые акты по обеспечению сохранности и безопасности объектов использования атомной энергии, ряд из которых находится на приграничных территориях, в связи с чем через границы стран СНГ регулярно осуществляется перемещение радиоактивных материалов (в том числе ядерного топлива). Проектом Соглашения предусматривается определение в каждой из участвующих сторон уполномоченного (компетентного) органа, что заметно повысит оперативность и продуктивность взаимодействия, которое является критически важным в сложных ситуациях. Кроме того, предполагается разработать специальные унифицированные формы оповещения и согласовать содержание передаваемой информации», - поясняется в сообщении Исполкома.

Документ направлен на упрощение процедур взаимопомощи, что снизит время реакции на любые возможные инциденты, связанные с использованием атомной энергии в мирных целях, и позволит повысить уровень ядерной и радиационной безопасности в целом.

Также на заседании будет внесен ряд изменений в Межгосударственную целевую программу «Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств». Целями Программы являются снижение рисков возникновения ЧС с радиоэкологическими последствиями на территориях стран СНГ, подвергшихся воздействию уранодобывающих и перерабатывающих производств, а также отработка технологий реабилитации больших территорий, обеспечение безопасных условий проживания и социальной реабилитации населения в этих регионах. По информации Исполкома, Программа предусматривает выполнение работ по реабилитации территорий пяти радиационно загрязненных объектов в Кыргызстане и одного – в Таджикистане.

«Эти объекты представляют опасность не только для здоровья местного населения, но и являются источниками риска потенциальной техногенной катастрофы для Центрально-Азиатского региона, так как в случае возникновения чрезвычайных ситуаций зона радиоактивного загрязнения может распространиться на значительные территории сопредельных государств», - поясняется в сообщении.

Кроме того, планируется обсудить Концепцию сотрудничества по развитию производства высокотехнологичного энергетического оборудования. Проект Концепции определяет подходы по увеличению доли энергетического оборудования собственного производства и направлен на создание благоприятных условий и механизмов развития производства и эксплуатации оборудования государств СНГ в энергетической отрасли в среднесрочной перспективе.

«Развитие сотрудничества в сфере энергетического оборудования станет одним из механизмов расширения и модернизации производственных мощностей, создания новых высокопроизводительных рабочих мест, повышения научно-исследовательского потенциала, развития соответствующих секторов экономики стран Содружества. Предполагается, что использование энергетического оборудования собственного производства позволит не только снизить риски зависимости от поставок и эксплуатации оборудования из третьих стран, но и будет стимулировать развитие энергетического сектора, машиностроения и промышленности на пространстве СНГ», - отметили в Исполкоме.

С целью защиты лесных ресурсов от природных угроз (пожар, вредители и болезни) главы правительства рассмотрят Соглашение о взаимодействии по профилактике и ликвидации очагов болезней и вредителей леса на приграничных территориях государств-участников СНГ. Еще один документ, который будет рассмотрен на заседании, – это Соглашение об осуществлении совместной деятельности в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Он подготовлен для совершенствования договорно-правовой базы многостороннего сотрудничества в космической сфере.

Также на заседании планируется подписать Протокол об обмене информацией в электронном виде между странами СНГ для осуществления налогового администрирования. По информации Исполкома, проектом Протокола закреплены требования конфиденциальности полученной компетентным органом информации и использования ее только в целях обеспечения контроля за соблюдением налогового законодательства.

«Ожидается, что подписание документа позволит более эффективно противодействовать сокрытию капиталов и уклонению от налогообложения», - добавили в Исполкоме.

Главы правительств также подпишут документы об ассигнованиях на создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны, о финансовом обеспечении деятельности органов Содружества, о едином бюджете органов Содружества на 2019 год, утвердят План приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества на 2019-2020 годы, План мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве в области обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования от 1 июня 2018 года и внесут изменения в Соглашение о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи от 17 января 1997 года, актуализировав его с учетом тенденций развития сотовой связи и изменений в законодательстве стран СНГ и международных стандартах.