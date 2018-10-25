На семи маршрутах Алматы обновят автобусы

По информации акимата, полностью обновится подвижной состав на маршрутах № 48, 59, 69 и 71, также вместо старых газелей на маршруты № 36, 51 и 125 уже завтра выйдут новые малогабаритные автобусы с возможностью посадки маломобильных групп населения. Кроме того, будут усилены дополнительными новыми автобусами маршруты № 8, 12, 19, 44, 56, 70, 74, 77, 123, 124 и 137, также будут усилены маршруты № 40, 46 и 122.

Вместе с тем планируется запуск нового магистрального маршрута №205, который будет курсировать по проспекту Райымбека от рынка «Барлык» в западной части города до рынка «Жетысу» в восточной части. На его обслуживание предусмотрено 20 новых автобусов. Помимо этого, планируется запуск нового маршрута с 12-метровыми автобусами в город Каскелен.

Как отметил аким города Бауыржан Байбек, сегодня за счет обновления подвижного состава и внедрения выделенных полос пассажиропоток постоянно растет. Но он также подчеркнул, что «основной критерий, определяющий качество перевозок, – это уровень удовлетворенности горожан».

«Старые коптящие автобусы в городе не должны ходить в принципе. Если частный перевозчик не обновляет подвижной состав, несмотря на созданные условия, то с ним договор надо расторгать. Необходимо активнее внедрять новые технологии и в дальнейшем проработать вопросы бесплатной пересадки. Основной критерий, определяющий качество перевозок, – это уровень удовлетворенности горожан. Для того чтобы сохранить количество личного транспорта в городе на текущем уровне, горожанам необходимо предложить достойную альтернативу», - сказал он.

По данным акимата, до конца года доля нового общественного транспорта в Алматы будет доведена до 87%.