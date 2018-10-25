Facebook оштрафовали на 500 тыс. евро за утечку данных

Британский комиссариат по информации (Information Commissioner's Office, ICO) по итогам расследования об использовании персональных данных пользователей соцсети в политических целях наложил на компанию Facebook Inc. максимальный штраф в размере 500 тыс. евро за серьезное нарушение закона о защите данных, сообщает РБК .

Как отмечается, собранные данные использовались во время предвыборной кампании президента США Дональда Трампа. Расследование показало, что с 2007 по 2014 год Facebook недобросовестно обрабатывал персональные данные пользователей, передавая их разработчикам мобильных приложений, а также не беспокоясь о получении информированного согласия тех, чьи данные они собирали. Таким образом, разработчики приложений получали доступ не только к данным пользователей Facebook, скачавших их программу, но и пользователей, которые были в друзьях у тех, кто это приложение установил.

Первый факт неправомерной передачи личных данных был выявлен в декабре 2015 года, однако в случае с Cambrige Analytic, неправомерный доступ к личным данным пользователей не был остановлен вплоть до 2018 года. Таким образом, Facebook вовремя не предпринял «адекватные и своевременные меры» по исправлению положения, в результате чего компания получила незаконный доступ к данным 87 млн человек без их ведома, в том числе к данным миллиона жителей Великобритании.

Скандал в Cambridge Analytica начался после того, как стало известно о ее сотрудничестве с предвыборным штабом Дональда Трампа и получении личных данных миллионов пользователей Facebook. ​​Основатель соцсети Марк Цукерберг весной признал ошибку, которая предоставила Cambridge Analytica доступ к персональным данным пользователей.