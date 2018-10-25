Арестован экс-управляющий директор RBK Bank Асылбек Игильман

Экс-управляющий директор АО «RBK Bank» Асылбек Игильман подозревается в хищении средств банка в сговоре с бывшим советником председателя совета директоров Жомартом Ертаевым, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.

«25 октября Генеральной прокуратурой с санкции суда арестован бывший управляющий директор АО «RBK Bank» Асылбек Игильман. Он подозревается в хищении денежных средств банка путем оформления незаконного кредита в размере 850 млн тенге в сговоре с бывшим советником председателя совета директоров АО «RBK Bank» Жомартом Ертаевым», - говорится в сообщени.

Уточняется, что Игильман получил указанную сумму в 2013 году, представив в залог депозитный счет на 15 тыс. тенге.

«Похищенные средства распределены между топ-менеджментом и работниками банка в виде бонусов. На свою долю Игильман построил дом в престижном районе г.Алматы стоимостью 288 млн тенге. В настоящее время на дом наложен арест», - сообщили в Генпрокуратуре.

Ранее были арестованы 4 топ-менеджера банка – Данияр Туганбай, Данияр Едигенев, Руслан Батурбаев и Бахыт Ибрагим. Все они, по данным надзорного органа, признали вину и способствуют возмещению ущерба.

Напомним, что Жомарта Ертаева подозревают в махинациях в период его работы в Bank RBK. По версии МВД, он, будучи советником председателя совета директоров Bank RBK, пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более $80 млн., а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств.

Ертаев был задержан в Москве 8 мая этого года. 11 мая Пресненский суд Москвы отправил его под домашний арест в московской квартире бизнесмена. Защита просила не арестовывать его и сообщила, что бизнесмен написал заявление о предоставлении ему статуса беженца в России, поскольку боится, что в Казахстане его могут убить.

Между тем решением главного управления МВД России по Москве вид на жительство Ертаева был аннулирован. По запросу генеральной прокуратуры Казахстана Пресненский районный суд г. Москвы продлил домашний арест Ертева до 8 ноября.

8 октября собщалось, что Россия отказала Казахстану в выдаче Ертаева, а также что он получил в РФ статус беженца.