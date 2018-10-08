Россия отказала Казахстану в выдаче Жомарта Ертаева

«Когда мы и наш доверитель получили на руки официальное уведомление об освобождении Жомарта из-под домашнего ареста, у нас появилась уверенность, что его не выдадут в Казахстан и все злоключения позади», - рассказал газете адвокат Алексей Петров.

По его словам, надзорное ведомство дало ознакомиться и с решением об отказе в экстрадиции. При этом Петров отметил, что отказ в экстрадиции последовал после того, как управление по вопросам миграции (УВМ) ГУ МВД России по Москве предоставило его клиенту статус беженца. Как уточняется, статус беженца Ертаеву был предоставлен в конце августа.

«Заявление об этом Жомарт Ертаев подал в ГУВМ МВД России, как только был задержан сотрудниками полиции. Поэтому мы очень рады, что запрос о его выдаче отклонили, поскольку на родине Жомарту не стоило рассчитывать на справедливое разбирательство дела», - сказал адвокат.

«Я очень рад, что российские правоохранители разобрались в моем деле. И что нахожусь на территории России под ее защитой. Возвращаться в Казахстан я не собираюсь, но есть огромное желание жить и работать в России, чтобы быть ей полезным», - заявил в свою очередь Ертаев.

Жомарт Ертаев занимал руководящие должности в банках Казахстана с конца 1990-х годов. В августе 2009 года был арестован по подозрению в нарушении законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Через девять месяцев он был освобожден из СИЗО после уплаты штрафа.

В середине 2010-х был консультантом совета директоров Bank RBK и возглавлял Alma TV. Три года назад переехал в Москву. В мае 2017 года стал председателем совета директоров Тройка-Д Банк и владельцем 5% акций этого банка. Также возглавлял совет директоров Волго-Окского коммерческого банка. В 2017 году основал Алма Банк.

Банкира подозревают в махинациях в период его работы в Bank RBK. По версии МВД, Ертаев, будучи советником председателя совета директоров Bank RBK, пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более $80 млн., а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств.

Ертаев был задержан в Москве 8 мая этого года. 11 мая Пресненский суд Москвы отправил его под домашний арест в московской квартире бизнесмена. Защита просила не арестовывать его и сообщила, что бизнесмен написал заявление о предоставлении ему статуса беженца в России, поскольку боится, что в Казахстане его могут убить.

Между тем решением главного управления МВД России по Москве вид на жительство Ертаева был аннулирован. По запросу генеральной прокуратуры Казахстана Пресненский районный суд г. Москвы продлил домашний арест Ертева до 8 ноября.